«Реймс» – ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — ПСЖ , который состоится 29 августа 2021 года

«Реймс»

Команда уже отличилась интересным достижением в чемпионате, сыграв стартовые три матча вничью. Коллектив будет бороться за места в первой половине турнирной таблице. В матче с главным фаворитом Лиги 1, игроки попытаются сыграть глубоко в обороне и перекрыть все доступные зоны для проникновения соперника. Матч обещает быть очень интересным и напряженным.

22 августа «Реймс» сыграл вничью с «Мецом» (1:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Монпелье» (3:3).

ПСЖ

Парижский клуб уже несколько недель приковывает к себе все внимание. Дело в звездных новичках команды, а уже в предстоящем матче обещают выход на поле Лионеля Месси. В чемпионате у коллектива все хорошо, ведь ПСЖ набрал девять очков в трех стартовых турах. В этом поединке команда с первых минут обозначит свое преимущество и постарается решить все вопросы до перерыва.

20 августа ПСЖ обыграло на выезде «Брест» (4:2), а 14 числа с тем же счетом одолел и «Страсбур» (4:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 13.81

Ничья – 7.68

Победит ПСЖ – 1.207

Статистика

«Реймс» не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах

ПСЖ выиграл семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

выиграл семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах Парижский клуб выиграл три последних матча у «Реймса»

Четыре последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз