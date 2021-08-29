«Реймс» – ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — ПСЖ, который состоится 29 августа 2021 года
«Реймс»
Команда уже отличилась интересным достижением в чемпионате, сыграв стартовые три матча вничью. Коллектив будет бороться за места в первой половине турнирной таблице. В матче с главным фаворитом Лиги 1, игроки попытаются сыграть глубоко в обороне и перекрыть все доступные зоны для проникновения соперника. Матч обещает быть очень интересным и напряженным.
22 августа «Реймс» сыграл вничью с «Мецом» (1:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Монпелье» (3:3).
ПСЖ
Парижский клуб уже несколько недель приковывает к себе все внимание. Дело в звездных новичках команды, а уже в предстоящем матче обещают выход на поле Лионеля Месси. В чемпионате у коллектива все хорошо, ведь ПСЖ набрал девять очков в трех стартовых турах. В этом поединке команда с первых минут обозначит свое преимущество и постарается решить все вопросы до перерыва.
20 августа ПСЖ обыграло на выезде «Брест» (4:2), а 14 числа с тем же счетом одолел и «Страсбур» (4:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реймс» – 13.81
- Ничья – 7.68
- Победит ПСЖ – 1.207
Статистика
- «Реймс» не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах
- ПСЖ выиграл семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
- Парижский клуб выиграл три последних матча у «Реймса»
- Четыре последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу ПСЖ с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Все с нетерпением ждут первого матча аргентинской звезды за клуб, поэтому предполагаем, что матч сложится для парижан очень удачно. Предполагаем крупную победу ПСЖ в этом поединке.