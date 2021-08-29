«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг», который состоится 29 августа 2021 года

«Вольфсбург»

Команда взяла хороший старт в новом сезоне Бундеслиги и выиграла оба матча чемпионата. Коллектив занял четвертое место в прошлом году, благодаря чему совсем скоро начнет выступления и в Лиге Чемпионов, что потребует дополнительных физических усилий. Тренерскому штабу придется делать ротацию игроков, но на данный момент команда может спокойно выступать сильнейшим составом, чтобы стабильно набирать очки.

21 августа «Вольфсбург» обыграл «Герту» (2:1) в Бундеслиге, а 14 числа команда на своем поле обыграл «Бохум» (1:0).

«РБ Лейпциг»

Серебряный призер прошлого сезона Бундеслиги набрал только три очка из шести возможных, хоть и клуб заявляет о своих амбициях навязать конкуренцию «Баварии», которая уже несколько лет подряд не отдает чемпионство. Команду покинул главный тренер и центральный защитник, а также существует возможность перехода еще двух игроков, что не внушает доверия болельщиками, и по их мнению существенно скажется на результатах.

20 августа «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Штутгарт» (4:0), а 15 числа неожиданно уступил на выезде «Майнцу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 3.46

Ничья – 3.47

Победит «РБ Лейпциг» – 2.25

Статистика

Оба коллектива смогли одержать только три победы из последних десяти поединков (включая товарищеские матчи)

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Три из четырех последних встреч команда закончились исходом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей «Вольфсбурга» на своем поле закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.47. Оба клуба имеют хорошую атакующую линию, однако не будут слишком рисковать в этом поединке на старте сезона. Предполагаем, что встреча завершится боевой ничьей с забитыми мячами.