Норвегия – Нидерланды: прогноз и ставки БК Pinnacle

1630309697

сегодня, 10:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Норвегия — Нидерланды, который состоится 01 сентября 2021 года

Норвегия

Норвежская сборная набрала шесть очков в трех матчах квалификации на ЧМ 2022 и имеет неплохие шансы побороться за места, дающие путевки на главный мировой турнир. Коллектив имеет звездного нападающего Холланда и болельщики надеются на его мастерство в ближайших матчах. В предстоящей игре с Нидерландами, игрокам придется больше обороняться и отбирать мячи.

6 июня сборная Норвегии проиграла товарищеский матч Греции (1:2), а второго числа команда обыграла в товарищеском матче Люксембург (1:0).

Нидерланды

Сборная Нидерландов очень хорошо начала выступления на ЧЕ 2020, однако в 1/8 коллектив покинул турнир и не смог продемонстрировать свой класс в более поздних стадиях турнира. В квалификации команда идет на втором месте, имея шесть очков в активе после трех матчей. Эта встреча очень важна с точки зрения расположения в турнирной таблице, поэтом всех болельщиков ждет увлекательная игра.

27 июня Нидерланды уступили сборной Чехии (0:2), а 21 числа команда обыграла сборную Северной Македонии (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Норвегия – 4.79

Ничья – 3.78

Победят Нидерланды – 1.775

Статистика

Нидерланды выиграли семь из десяти последних матчей, а Норвегия одержала только пять побед

Четыре из пяти последних матчей Норвегии закончились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти последних матчей Нидерландов завершились тоталом больше 2.5 мячей

Нидерланды выиграли пять последних матчей у Норвегиии

Прогноз

Поставить на победу Нидерландов, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.775. Гости являются более опытной сборной и обладают высококлассными футболистами во всех линиях. Предполагаем, что команда сможет взять вверх в гостях у Норвегии.