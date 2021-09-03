Профессор Кокорин, мотивы Селюка и «арсеналити». Лучшие шутки августа

Лету конец, но кто смеется — молодец.
11 место. «Фиорентина» опубликовала обучающее видео с Кокориным в главной роли. Александр учит зрителей бить «ножницами» с лёта, за что высокопарно назван «Профессором». Читатели «Соккер.ру», конечно, не могли спокойно пройти мимо такого сюжета.
Брулин: Кокорин — это профессор в технике высасывания денег из футбольных клубов!
LOpp: Фиорентина уже смирилась с тем, что Кокорина не получится продать и пытается его переквалифицировать на новую профессию.
волгодон 2: Не за горами диссертация профессора Кокорина на тему «Кто не работает, тот ест»
RBA: А удар с лёта стулом он покажет?
10 место. Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, что у него в Москве угнали машину, а Федор Паршунин провел мгновенно расследование:
Ну тут все ясно:
9 место. В АПЛ изменили подход к определению положения «вне игры» с помощью VAR, микроофсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет. Duda Gigolaev Osetin знает, кому это пойдет на пользу:
Если по носам больше не определяют офсайды, то Ибрагимовичу можно снова возвращаться в АПЛ)
8 место. Отъезд вратаря Марцина Булки в аренду из ПСЖ в «Ниццу» оказался предвестником большого трансфера, как утверждает Estiva:
Булка в Тверь, Месси в дверь
7 место. Vave666 выступил с обращением Лионеля Месси к фанатам ПСЖ:
И вышел Лионель и молвил:
Мои успехи — ваши успехи,
Ваши деньги — мои деньги,
Ваши ожидания — ваши проблемы…
6 место. «Урал» назначил главным тренером Игоря Шалимова, но уйти с последнего места в турнирной таблице РПЛ так и не сумел. Картинка Федора Паршунина с комиссаром Жибером оказалась пророческой:
5 место. Азмун остался в «Зените», хотя не испытывал недостатка в предложениях. В августе Сердар мог перейти в «Лион». Или не мог? 311 опубликовал загадочный диалог:
Лион: Вы Азмуна продаете?
Зенит: Нет, просто показываю.
Лион: Красивое.
4 место. Футболист «Зенита» Малком забил победный гол в финале Олимпиады, и Трезвый повар не поскупился на похвалу:
Малкин молодец. Хорошую шайбу забросил
3 место. Одиозный агент Дмитрий Селюк заявил, что за лимит на легионеров выступают только идиоты и коррупционеры. Leha-ha50 нашел мотивчик, породивший столь резкое мнение:
Подопечные Селюка уже в пути:
2 место. Форварда «Герты» Маттеуса Куньи в «Зените» не будет, а dzvinka объяснил, почему не очень-то и хотелось:
зачем куни, если есть свой рукуни))
1 место. Martini-1987 после победы «Ман Сити» над «Арсеналом» 5:0 дал название самому жестокому типу добивания уже поверженного противника:
После фаталити следует арсеналити...
Вне конкурса. Tostao предложил ПСЖ альтернативные методы воздействия на Килиана Мбаппе, которого обещали усадить на скамейку в случае нежелания подписывать новый контракт:
Альтернативы
Почему же на скамейку?
Наказаний много есть -
Взять, свернуть упрямцу шейку,
Чтобы сбить с жадюги спесь.
На угли бы посадили,
Можно мягче — на горох...
В подворотне бы избили,
Вариант совсем неплох!
И тогда Мбаппе колючий,
Всё подпишет и поймёт,
Станет мягким и не злючим,
И на встречу к вам пойдёт.
Респект мужичку!!!
Респект мужичку!!!
На будущее предлагаю выложить расширенный список, а пользователи соккера выберут 10-ку лучших. А так получается выхлоп субъективного чувства юмора автора данной аналитики.
На будущее предлагаю выложить расширенный список, а пользователи соккера выберут 10-ку лучших. А так получается выхлоп субъективного чувства юмора автора данной аналитики.
2-3).9-ое место, Duda Gigolaev Osetin знает, кому это пойдет на пользу:
Если по носам больше не определяют офсайды, то Ибрагимовичу можно снова возвращаться в АПЛ)
11-ое место, волгодон 2: Не за горами диссертация профессора Кокорина на тему «Кто не работает, тот ест»
В целом, всё интереснее и смешнее...
Спасибо всем "шутникам"!
2-3).9-ое место, Duda Gigolaev Osetin знает, кому это пойдет на пользу:
Если по носам больше не определяют офсайды, то Ибрагимовичу можно снова возвращаться в АПЛ)
11-ое место, волгодон 2: Не за горами диссертация профессора Кокорина на тему «Кто не работает, тот ест»
В целом, всё интереснее и смешнее...
Спасибо всем "шутникам"!