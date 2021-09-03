Профессор Кокорин, мотивы Селюка и «арсеналити». Лучшие шутки августа

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вчера, 17:45

Лету конец, но кто смеется — молодец.

11 место. «Фиорентина» опубликовала обучающее видео с Кокориным в главной роли. Александр учит зрителей бить «ножницами» с лёта, за что высокопарно назван «Профессором». Читатели «Соккер.ру», конечно, не могли спокойно пройти мимо такого сюжета.

Брулин: Кокорин — это профессор в технике высасывания денег из футбольных клубов!

LOpp: Фиорентина уже смирилась с тем, что Кокорина не получится продать и пытается его переквалифицировать на новую профессию.

волгодон 2: Не за горами диссертация профессора Кокорина на тему «Кто не работает, тот ест»

RBA: А удар с лёта стулом он покажет?

10 место. Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, что у него в Москве угнали машину, а Федор Паршунин провел мгновенно расследование:

Ну тут все ясно:

9 место. В АПЛ изменили подход к определению положения «вне игры» с помощью VAR , микроофсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет. Duda Gigolaev Osetin знает, кому это пойдет на пользу:

Если по носам больше не определяют офсайды, то Ибрагимовичу можно снова возвращаться в АПЛ )

8 место. Отъезд вратаря Марцина Булки в аренду из ПСЖ в «Ниццу» оказался предвестником большого трансфера, как утверждает Estiva:

Булка в Тверь, Месси в дверь

7 место. Vave666 выступил с обращением Лионеля Месси к фанатам ПСЖ :

И вышел Лионель и молвил:

Мои успехи — ваши успехи,

Ваши деньги — мои деньги,

Ваши ожидания — ваши проблемы…

6 место. «Урал» назначил главным тренером Игоря Шалимова, но уйти с последнего места в турнирной таблице РПЛ так и не сумел. Картинка Федора Паршунина с комиссаром Жибером оказалась пророческой:

5 место. Азмун остался в «Зените», хотя не испытывал недостатка в предложениях. В августе Сердар мог перейти в «Лион». Или не мог? 311 опубликовал загадочный диалог:

Лион: Вы Азмуна продаете?

Зенит: Нет, просто показываю.

Лион: Красивое.

4 место. Футболист «Зенита» Малком забил победный гол в финале Олимпиады, и Трезвый повар не поскупился на похвалу:

Малкин молодец. Хорошую шайбу забросил

3 место. Одиозный агент Дмитрий Селюк заявил, что за лимит на легионеров выступают только идиоты и коррупционеры. Leha-ha50 нашел мотивчик, породивший столь резкое мнение:

Подопечные Селюка уже в пути:

2 место. Форварда «Герты» Маттеуса Куньи в «Зените» не будет, а dzvinka объяснил, почему не очень-то и хотелось:

зачем куни, если есть свой рукуни))

1 место. Martini-1987 после победы «Ман Сити» над «Арсеналом» 5:0 дал название самому жестокому типу добивания уже поверженного противника:

После фаталити следует арсеналити...

Вне конкурса. Tostao предложил ПСЖ альтернативные методы воздействия на Килиана Мбаппе, которого обещали усадить на скамейку в случае нежелания подписывать новый контракт:

Альтернативы

Почему же на скамейку?

Наказаний много есть -

Взять, свернуть упрямцу шейку,

Чтобы сбить с жадюги спесь.

На угли бы посадили,

Можно мягче — на горох...

В подворотне бы избили,

Вариант совсем неплох!

И тогда Мбаппе колючий,

Всё подпишет и поймёт,

Станет мягким и не злючим,

И на встречу к вам пойдёт.