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Профессор Кокорин, мотивы Селюка и «арсеналити». Лучшие шутки августа

вчера, 17:45

Лету конец, но кто смеется — молодец.

11 место. «Фиорентина» опубликовала обучающее видео с Кокориным в главной роли. Александр учит зрителей бить «ножницами» с лёта, за что высокопарно назван «Профессором». Читатели «Соккер.ру», конечно, не могли спокойно пройти мимо такого сюжета.

Брулин: Кокорин — это профессор в технике высасывания денег из футбольных клубов!

LOpp: Фиорентина уже смирилась с тем, что Кокорина не получится продать и пытается его переквалифицировать на новую профессию.

волгодон 2: Не за горами диссертация профессора Кокорина на тему «Кто не работает, тот ест»

RBA: А удар с лёта стулом он покажет?

10 место. Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, что у него в Москве угнали машину, а Федор Паршунин провел мгновенно расследование:

Ну тут все ясно:

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9 место. В АПЛ изменили подход к определению положения «вне игры» с помощью VAR, микроофсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет. Duda Gigolaev Osetin знает, кому это пойдет на пользу:

Если по носам больше не определяют офсайды, то Ибрагимовичу можно снова возвращаться в АПЛ)

8 место. Отъезд вратаря Марцина Булки в аренду из ПСЖ в «Ниццу» оказался предвестником большого трансфера, как утверждает Estiva:

Булка в Тверь, Месси в дверь

7 место. Vave666 выступил с обращением Лионеля Месси к фанатам ПСЖ:

И вышел Лионель и молвил:
Мои успехи — ваши успехи,
Ваши деньги — мои деньги,
Ваши ожидания — ваши проблемы…

6 место. «Урал» назначил главным тренером Игоря Шалимова, но уйти с последнего места в турнирной таблице РПЛ так и не сумел. Картинка Федора Паршунина с комиссаром Жибером оказалась пророческой:

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5 место. Азмун остался в «Зените», хотя не испытывал недостатка в предложениях. В августе Сердар мог перейти в «Лион». Или не мог? 311 опубликовал загадочный диалог:

Лион: Вы Азмуна продаете?
Зенит: Нет, просто показываю.
Лион: Красивое.

4 место. Футболист «Зенита» Малком забил победный гол в финале Олимпиады, и Трезвый повар не поскупился на похвалу:

Малкин молодец. Хорошую шайбу забросил

3 место. Одиозный агент Дмитрий Селюк заявил, что за лимит на легионеров выступают только идиоты и коррупционеры. Leha-ha50 нашел мотивчик, породивший столь резкое мнение:

Подопечные Селюка уже в пути:

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2 место. Форварда «Герты» Маттеуса Куньи в «Зените» не будет, а dzvinka объяснил, почему не очень-то и хотелось:

зачем куни, если есть свой рукуни))

1 место. Martini-1987 после победы «Ман Сити» над «Арсеналом» 5:0 дал название самому жестокому типу добивания уже поверженного противника:

После фаталити следует арсеналити...

Вне конкурса. Tostao предложил ПСЖ альтернативные методы воздействия на Килиана Мбаппе, которого обещали усадить на скамейку в случае нежелания подписывать новый контракт:

Альтернативы

Почему же на скамейку?
Наказаний много есть -
Взять, свернуть упрямцу шейку,
Чтобы сбить с жадюги спесь.
На угли бы посадили,
Можно мягче — на горох...
В подворотне бы избили,
Вариант совсем неплох!
И тогда Мбаппе колючий,
Всё подпишет и поймёт,
Станет мягким и не злючим,
И на встречу к вам пойдёт.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:53
у коккорина такая улыбка) жизнь удалась. видать та молодёжь что играла против сборной испании нахватались уроков от кокорина)
протон1
протон1
сегодня в 01:33
Александр Чистяков хорошие статьи у этого человека о футболе.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:32, ред.
Спасибо всем, Estiva и RBA топ
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 22:38
Шуточки)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:04
Про куни и рукуни мне понравилось) Но обычно за такое в бан отправляют )))
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Лёхину шутку с подопечными Селюка зачесть, а остальные на помойку.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:05
Tostao как всегда бесподобен!!!
Респект мужичку!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:51
Шутки-шутками..., но то, что Зенит не продал 30 -лямового Азмуна, каким-то там французикам за 11 лямов считаю правильным!!! Пора уже и себя уважать!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ МапС (раскрыть)
вчера в 19:29
Возможно, где-то, когда-то, что-то пропустил, но из всех шуток на сайте, в которых фото-шутка, это лучшая шутка на сайте, на мой взгляд...Шутка: Lena-ha50.
МапС
МапС
вчера в 19:15
Из всех шуток я по достоинству оценил только подопечных Селюка. Leha-ha50, тебе респект!
МапС
МапС
вчера в 18:59, ред.
Маловато шуток, хотя бы сотню. Были и получше, чем попали в 10-ку.
На будущее предлагаю выложить расширенный список, а пользователи соккера выберут 10-ку лучших. А так получается выхлоп субъективного чувства юмора автора данной аналитики.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:43, ред.
1).Понравилась шутка: третье место. Фото, Подопечные Селюка уже в пути Leha-ha5.

2-3).9-ое место, Duda Gigolaev Osetin знает, кому это пойдет на пользу:
Если по носам больше не определяют офсайды, то Ибрагимовичу можно снова возвращаться в АПЛ)
11-ое место, волгодон 2: Не за горами диссертация профессора Кокорина на тему «Кто не работает, тот ест»

В целом, всё интереснее и смешнее...

Спасибо всем "шутникам"!
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:37
8, 6, 5 место класс!
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