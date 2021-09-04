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Израиль – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Израиль – Австрия, который состоится 04 сентября 2021 года

Израиль

У команды Израиля в активе семь набранных очков и сборная делит с Австрией 2-3 место в группе. Коллектив имеет несколько креативных игроков как Соломон и Захави, которые могут решить даже самый сложный момент. В предстоящем матче с австрийцами, для команды будет очень многое решаться, ведь результат личной встречи против конкурента очень важен. Команда постарается удивить соперника и сыграть интенсивно первую половину тайма, чтобы добиться быстрого преимущества.

1 сентября сборная Израиля крупно обыграла на выезде Фарерские острова (4:0), а девятого июня в товарищеском матче уступила сборной Португалии (0:4).

Австрия

Австрия выступает в это квалификации с довольно средними результатами. Тем не менее, коллектив имеет хорошие шансы побороться за второе место с Израилем, ведь Дания идет с максимальным результатом и достать ее будет крайне сложно. В предстоящем матче игрокам следует уделить особое внимание обороне и как минимум увезти одно очко в этой встрече. Матч обещает быть интересным и напряженным.

1 сентября команда Австрии обыграла на выезде Молдову (2:0), а 26 июня в дополнительном времени уступила команде Италии (1:2) на ЧЕ 2020.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Израиль – 3.62
  • Ничья – 3.44
  • Победит Австрия – 2.17

Статистика

  • Четыре последних матча Израиля закончились тоталом больше 3.5 мячей
  • Израиль выиграл пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах, а Австрия одержала четыре победы
  • Четыре последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»
  • Австрия не выиграла ни одного из четырех последних матчей на поле Израиля

Прогноз

Поставить на победу Израиля, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.62. У хозяев есть уникальная возможность получить хороший шанс сыграть на ЧМ 2022 в Катаре. Команда проводит хороший игровой отрезок и приложит все усилия, чтобы одержать победу в этом важном матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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