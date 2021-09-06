ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Россия – Мальта: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 17:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Россия – Мальта, который состоится 07 сентября 2021 года

Россия

Команда Валерия Карпина, который совсем недавно возглавил главную команду страны, показывает интересный футбол и добивается достойного результата. Сейчас коллектив делит с Хорватией первое место и должен использовать свой шанс набрать очередные три очка в матче с аутсайдером группы. Сборная России значительно омолодилась, и появились новые игроки, которые выйдут на поле доказывать свою профпригодность.

4 сентября сборная России обыграла на выезде Кипр (2:0), а первого числа команда разошлась ничью с Хорватией (0:0).

Мальта

Сборная Мальты за последние годы добилась определенного прогресса, но по-прежнему является соперником, которого необходимо обыгрывать, не испытывая больших проблем. В команде появились новые игроки, которые могут создать проблемы сопернику, но им не хватает стабильности. В матче с Россией, игрокам придется обороняться весь матч, чтобы избежать разгрома.

4 сентября Мальта проиграла Словении (0:1), а первого числа одержала уверенную победу над Кипром (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Россия – 1.12
  • Ничья – 10.28
  • Победит Мальта – 18.22

Статистика

  • Пять из шести последних матчей России закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Восемь из десяти последних матчей сборной Мальты закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Россия забивала в 12 из 15 последних матчей на своем стадионе
  • Мальта уступила в семи из десяти последних поединках на выезде

Прогноз

Поставить на победу России с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. Валерий Карпин смог перезагрузить сборную России и дать им новую мотивацию для игры. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу в этом матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
x2nf4uvujfbr
x2nf4uvujfbr
сегодня в 19:21
Сборная Россия одержит победу.
j77rph9tq5ux
j77rph9tq5ux
сегодня в 18:20
Сборная Россия выиграет матч.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:10
Должна быть только одна мысль у футболистом перед выходом на игру - Победа ✌ !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Карпин - ВЕРЮ!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100