ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Северная Македония – Румыния: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Северная Македония – Румыния, который состоится 08 сентября 2021 года

Северная Македония

Сборная Северной Македонии выступает достаточно неплохо, однако в некоторых матчах коллективу не хватает концентрации и команда теряет очки. Сейчас Северная Македония занимает четвертое место в группе, имея в активе восемь очков, однако у команды еще есть реальные шансы побороться с Румынией и Арменией за второе место, которое даст право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ 2022.

5 сентября Северная Македония сыграла вничью с Исландией (2:2), а второго числа команда также разошлась миром с Арменией (0:0).

Румыния

Команда Румынии находится в самом эпицентре борьбы за путевки на ЧМ 2022 в Катаре и набрала девять очков в группе. Предстоящий матч станет решающим для команды, ведь в случае победы коллективу удастся практически отцепить Северную Македонию и сосредоточиться на борьбе с Арменией. В этой встрече румыны постараются навязать свою игру хозяевам и забить первыми, что немаловажно в подобной ситуации.

5 сентября сборная Румынии обыграла Лихтенштейн (2:0), а второго числа команда оказалась сильнее Исландии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Северная Македония – 2.38
  • Ничья – 3.28
  • Победит Румыния – 3.24

Статистика

  • Северная Македония не может победить уже в пяти матчах подряд
  • Три последних матча Румынии закончились исходами «обе забьют — нет» и тоталом меньше 2.5 мячей
  • Румыния выиграла пять из шести последних матчей у Северной Македонии
  • Четыре из пяти последних встреч между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Румынии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.24. Северная Македония давно не может одержать победу, а румыны напротив выиграли две последние игры и имеют большую мотивацию на выход из группы. Предполагаем минимальную победу гостей в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:52
Много голов в матче не будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100