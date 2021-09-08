Северная Македония – Румыния: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Северная Македония – Румыния, который состоится 08 сентября 2021 года

Северная Македония

Сборная Северной Македонии выступает достаточно неплохо, однако в некоторых матчах коллективу не хватает концентрации и команда теряет очки. Сейчас Северная Македония занимает четвертое место в группе, имея в активе восемь очков, однако у команды еще есть реальные шансы побороться с Румынией и Арменией за второе место, которое даст право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ 2022.

5 сентября Северная Македония сыграла вничью с Исландией (2:2), а второго числа команда также разошлась миром с Арменией (0:0).

Румыния

Команда Румынии находится в самом эпицентре борьбы за путевки на ЧМ 2022 в Катаре и набрала девять очков в группе. Предстоящий матч станет решающим для команды, ведь в случае победы коллективу удастся практически отцепить Северную Македонию и сосредоточиться на борьбе с Арменией. В этой встрече румыны постараются навязать свою игру хозяевам и забить первыми, что немаловажно в подобной ситуации.

5 сентября сборная Румынии обыграла Лихтенштейн (2:0), а второго числа команда оказалась сильнее Исландии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Северная Македония – 2.38

Ничья – 3.28

Победит Румыния – 3.24

Статистика

Северная Македония не может победить уже в пяти матчах подряд

Три последних матча Румынии закончились исходами «обе забьют — нет» и тоталом меньше 2.5 мячей

Румыния выиграла пять из шести последних матчей у Северной Македонии

Четыре из пяти последних встреч между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Румынии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.24. Северная Македония давно не может одержать победу, а румыны напротив выиграли две последние игры и имеют большую мотивацию на выход из группы. Предполагаем минимальную победу гостей в этом поединке.