Северная Македония – Румыния: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Северная Македония – Румыния, который состоится 08 сентября 2021 года
Северная Македония
Сборная Северной Македонии выступает достаточно неплохо, однако в некоторых матчах коллективу не хватает концентрации и команда теряет очки. Сейчас Северная Македония занимает четвертое место в группе, имея в активе восемь очков, однако у команды еще есть реальные шансы побороться с Румынией и Арменией за второе место, которое даст право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ 2022.
5 сентября Северная Македония сыграла вничью с Исландией (2:2), а второго числа команда также разошлась миром с Арменией (0:0).
Румыния
Команда Румынии находится в самом эпицентре борьбы за путевки на ЧМ 2022 в Катаре и набрала девять очков в группе. Предстоящий матч станет решающим для команды, ведь в случае победы коллективу удастся практически отцепить Северную Македонию и сосредоточиться на борьбе с Арменией. В этой встрече румыны постараются навязать свою игру хозяевам и забить первыми, что немаловажно в подобной ситуации.
5 сентября сборная Румынии обыграла Лихтенштейн (2:0), а второго числа команда оказалась сильнее Исландии (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Северная Македония – 2.38
- Ничья – 3.28
- Победит Румыния – 3.24
Статистика
- Северная Македония не может победить уже в пяти матчах подряд
- Три последних матча Румынии закончились исходами «обе забьют — нет» и тоталом меньше 2.5 мячей
- Румыния выиграла пять из шести последних матчей у Северной Македонии
- Четыре из пяти последних встреч между сборными закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Румынии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.24. Северная Македония давно не может одержать победу, а румыны напротив выиграли две последние игры и имеют большую мотивацию на выход из группы. Предполагаем минимальную победу гостей в этом поединке.