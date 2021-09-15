«Бешикташ» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бешикташ» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 15 сентября 2021 года
«Бешикташ»
«Бешикташ» сейчас является самым стабильным клубом в Турции, который лидирует после четырех туров в чемпионате, имея в активе 10 очков. Команда очень хочет проявить себя в Лиге Чемпионов, но в предстоящем матче игрокам придется терпеть атаки соперника и рассчитывать на контратаки. Коллектив обладает известными и талантливыми игроками, которые в определенный момент могут повести команду за собой.
11 сентября «Бешикташ» обыграл на своем поле «Йени Малатьяспор» (2:0), а второго сентября команда обыграла в товарищеском поединке «Умраниеспор» (4:0).
«Боруссия» Дортмунд
Клуб из Дортмунда показывает симпатичную и результативную игру, а нападающий Эрлинг Холланд находится в прекрасной физической форме. Команда рассчитывает побороться за первое место в группе, а для этого необходимо обыгрывать таких соперников, как «Бешикташ». В предстоящем матче «желто-черные» постараются взять мяч под свой контроль и с первых минут нагружать оборону соперника, чтобы заставить их ошибиться как можно раньше.
11 сентября «Боруссия» Дортмунд выиграла на выезде у «Байера» (4:3), а 27 августа команда добыла победу у «Хоффенхайма» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бешикташ» – 5.81
- Ничья – 4.7
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.571
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Бешикташа» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Бешикташ» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» Д одержала шесть побед
- Пять последних матчей немецкого клуба закончились исходом «обе забьют»
- Восемь из десяти последних матчей «Боруссия» Д закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.571. Турецкий коллектив не сможет оказать должное сопротивление гостям, так как немецкий клуб находится в отличной физической форме и обязан добыть победу.