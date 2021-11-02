«Ювентус» – «Зенит». Прогноз и ставки от БК Pinaacle

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02 ноября 2021, 16:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» – «Зенит», который состоится 2 ноября 2021 года

«Ювентус»

Туринский клуб имеет огромные проблемы во внутреннем первенстве а Массимилиано Аллегри даже назвал свой клуб «середняком Серии А». Тем не менее, коллектив отлично выступает в Лиге Чемпионов и имеет максимальное количество очков после трех туров, поэтому «Зениту» не стоит надеяться на слабость соперника. Матч с чемпионом России обещает быть сложным, но увлекательным для всех болельщиков.

20 октября «Ювентус» минимально обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге (1:0), а 29 сентября с тем же счетом оказался сильнее «Челси» (1:0).

«Зенит»

Чемпион России наладил дела во внутреннем первенстве и продолжает в нем лидировать, набрав 29 очков. Команда опережает своего ближайшего соперника на пять баллов, однако в Лиге Чемпионов не все так радужно для парней Сергея Семака. «Зенит» занимает только третье место с тремя очками и для выхода в плей-офф необходимо побеждать в этой встрече. Клубу не смогут помочь три игрока из-за травм, а участие в игре Малкома под большим вопросом.

20 октября «Зенит» уступил на своем поле «Ювентусу» (0:1), а 29 сентября уверенно обыграл «Мальме» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.534

Ничья – 4.35

Победит «Зенит» – 6.96

Статистика

«Ювентус» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Зенит» потерпел четыре поражения

«Зенит» выиграл только один из пяти последних матчей на выезде

Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Четыре из шести последних матчей «Ювентуса» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Итальянский клуб является большим фаворитом в этом противостоянии, но находится не в тех кондициях, чтобы одержать крупную победу. Прогнозируем небольшое количество голов в этой встрече.