Три реформы, которые могут спасти наш футбол

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18 ноября 2021, 09:02

Голландская реформа российского футбола – затухла. Как-то резко после слов Путина об Олимпиаде наши футбольные чиновники свернули дела. Больше речь об отмене лимита не идёт. Максимум – его смягчение. Изменение формата РПЛ также резко перестало обсуждаться. Всех всё резко стало устраивать. И сразу же возник вопрос – как в подобных условиях спасти наш футбол, чтобы он не продолжал опускаться всё ниже и ниже. Выход есть. Представляю вашему вниманию три идеи, которые могут хоть как-то спасти отечественный футбол.

Потолок зарплат для молодых игроков

Так в нашей стране случается, что молодой футболист, который подаёт хоть какие-то надежды, сходу получает приглашения в топовые российские клубы и жирнейшие контракты. На человека уже в 18-20 лет падают такие деньги, что ему становится неинтересен футбол. Примеры Ивана Игнатьева и Максима Мухина – в пример. «Краснодар» и «Локомотив» не хотели идти на поводу у агентов и увеличивать зарплату футболистам в несколько раз. Но нашлись другие клубы, которые были к этому готовы. Благодаря обработке агентов футболисты покидали свои родные клубы и шли туда, где просто платят больше. Если про Мухина ещё тяжело что-то сказать, то вот Игнатьев – полностью променял карьеру на деньги. Ему пророчили светлое будущее, а сейчас он просто протирает штаны на скамейке запасных. Поэтому считаю, что потолок зарплат до определённого возраста может нам помочь. К примеру, до 23-х лет все игроки с российским паспортом в российских лигах смогут получать зарплату, ограниченную потолком. Этот потолок не должен быть слишком высоким, иначе пользы от него – не будет. Это поможет предотвратить случаи, когда клубы переманивали перспективную молодёжь к себе дорогими контрактами. Плюс, это станет дополнительной мотивацией для футболистов, чтобы уехать в Европу, где в перспективе они смогут получать больше.

Дополнительная замена для молодых футболистов

Сейчас мы живём во время, когда из-за пандемии разрешено совершать целых пять замен. Но рано или поздно мы вернёмся к изначальному варианту с тремя заменами. И тогда данный вопрос станет максимально остро. Если сегодня тренеры могут позволить себе выпустить молодых игроков на несколько минут на поле из-за большого количества замен, то после – это станет проблематично. Для того, чтобы футболисты получали игровую практику, предлагаю ввести ещё одну замену. Для молодых воспитанников до 21-го года. Они смогут выйти на поле в обход имеющихся ограничений по заменам. Такое решение перевернёт наш футбол, и в каждом клубе будет по 1-2 воспитанника, которые будут стабильно играть во взрослой команде. Особенно это будет полезно в условиях с тремя заменами. Команды будут цепляться за каждую возможность освежить игру и дать отдохнуть некоторым лидерам. Вариант 3+1 как никогда подойдёт для нашей лиги. Особенно, в условиях лимита.

Драфт молодых игроков

Следующую идею предлагаю позаимствовать из хоккея с некоторыми поправками. Драфт – это ежегодный набор молодых игроков в свои команды. Чем хуже выступила команда в сезоне, тем выше место в драфте будет у неё. Самая худшая – будет выбирать первой. Самая лучшая – последней. Места в драфте можно покупать, обменивать. Так, условный «Зенит» может купить место в драфте у «Химок». Тогда клуб из Санкт-Петербурга будет дважды выбирать игроков в раунде, коих будет несколько в драфте, а «Химки» в свою очередь получат денежную компенсацию. Особенно это будет полезно клубам, которые испытывают финансовые проблемы. Но если клуб не захочет продавать место, то он сможет одним из первых взять кого-то из лучших футболистов страны к себе в состав. Такая система поможет слабым командам усилиться. Но нужно сразу оговориться, что каждый клуб имеет право оставить определённое количество молодых игроков у себя в составе вне драфта. Остальные – пойдут на «Ярмарку юниоров». Иначе клубам будет невыгодно вкладывать деньги в академии. Так как в нашем футболе существует такое явление как «компенсации» за молодых футболистов, предлагаю решить проблему следующим образом. При драфте клуб, выбравший футболиста, не платит никаких денег (только зарплату). Игрок приходит в команду абсолютно бесплатно. Но если этот футболист перейдёт в другую команду, то часть суммы трансфера пойдёт на «компенсацию» родному клубу. Основной проблемой «компенсации» было то, что из-за неё молодые игроки после выпуска не могли заиграть в других командах. Сейчас же её будут платить за уже готовых игроков. Футболисты сами принимают решение, идти им на драфт или нет. Плюс, в процедуре драфта смогут принять участие игроки из футбольных школ, академий, чьи команды не играют в РПЛ . Идея сырая, но интересная!

Все эти идеи интересные, но требуют доработок. Например, в реформе с потолком зарплат нужно учесть, что клубы могут обойти это правило бонусами. Нужна тщательная регулировка всех финансовых процессов и пресечение всех обходных путей. Либо тема с воспитанниками или драфтом, клубы спокойно могут в последний момент переманить перспективного парня к себе, чтобы он не вывалился на «Ярмарку юниоров» и в качестве воспитанника выходил в Премьер-Лиге. Тема эта сложная, но если должным образом проработать её, может что-то получиться. Наш футбол перестанет тонуть, а футболисты начнут уезжать в Европу. Благодаря драфту у нас не будет большой пропасти между командами в чемпионате. Молодые футболисты компенсируют всю разницу. А дополнительные замены помогут раскрыть множество воспитанников, которые не получают своего шанса сейчас. Возможно, у всего этого есть и минусы. Но как по мне, положительных моментов всё же больше. Плюс, что мы теряем? Наш футбол и так на дне. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.

Самым простым решением всех проблем могла стать отмена лимита на легионеров. На начальном этапе сборная пострадала бы от этого решения, так как наши игроки перестали бы играть, но в перспективе… Мы бы стали только сильней. Прошли бы года, выросло бы новое поколение. Поколение, которое росло в конкуренции. Либо ты, либо иностранец. Именно в таких условиях и рождаются настоящие звёзды, настоящие бойцы. Но, видимо, этому не быть, поэтому довольствуемся тем, что имеем.