Болельщики ждали его отставки – как начинал в «Крыльях» Осинькин

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18 ноября 2021, 21:01

Игорь Витальевич Осинькин на сегодняшний день является одним из самых перспективных тренеров России. Его «Крылья Советов» после возвращения в Премьер-Лигу сходу дали всем понять, что Самара в этом сезоне не намерена бороться за выживание. Клуб нацелен на нечто большее. На данный момент после 14-ти туров «Крылья Советов» занимают высокое для себя шестое место. И знаете, это не предел! Но не всё было так радужно в самом начале пути. Даже наоборот, болельщики недоумевали и ждали отставки главного тренера. На уровне ФНЛ Самара выглядела неуверенно и раз за разом теряла очки. Перспективы выхода в Премьер-Лигу – пошатнулись. За «Крылья» было реально страшно…

Назначение

Официально «Крылья Советов» вылетели из Премьер-Лиги 22 июля 2020 года. После этого команду покинул главный тренер – Андрей Викторович Талалаев. Клубу срочно понадобился новый наставник, который вернул бы Самару в Премьер-Лигу. 28 июля Игорь Витальевич был представлен общественности как новый главный тренер команды. Времени на раскачку у него не было, новый сезон стартовал уже 2 августа. Вдобавок к этому состав команды сильно обновился, пришла целая группа игроков из «Чертаново». Так, перед началом сезона на тренерские плечи упала абсолютно несыгранная и сырая команда, которая ставила самые высокие цели.

Первый матч

В первом туре ФНЛ обновлённой самарской команде предстояло встретиться дома с калининградской «Балтикой». Матч выдался скучным, команды показывали неуверенную игру. Отсюда и нули на табло после 90 минут игры. Чертановская молодёжь показала себя не лучшим образом, часто передерживала мяч, бестолково действовала в атаке. Это сейчас Сарвели герой всех самарских болельщиков, а тогда его игра оставляла много вопросов. Влада критиковали, над ним смеялись. Тоже самое было и с остальными ребятами. Один лишь Пруцев показывал хороший уровень. Так, «Крылья Советов» потеряли первые очки. К Игрою Витальевичу появились вопросы.

Позор в Домодедово

После домашнего матча с «Балтикой» самарский клуб отправился на выезд к новичку лиги – «Велесу». Изначально казалось, что «Крылья» не должны испытать никаких проблем в играх с подобными соперниками. Как же мы тогда ошибались… «Велес» под руководством Алексея Стукалов беспощадно возил по полю команду Осинькина. Уже на 10-й минуте «Крылья Советов» пропустили первый мяч, а к 65-й минуте счёт и вовсе был 0:3. В конце матча Самаре удалось отыграть один мяч, но это уже вопросы к «Велесу», который просто доигрывал встречу. Как итог – 3:1. После двух туров ФНЛ в активе «Крыльев» было всего одно очко. Это поражение сильно разозлило самарскую футбольную общественность и уже с этого момента начали поступать первые призывы уйти в отставку. Хуже начала не придумать.

Первые победы

После позорного результата в Домодедово «Крыльям» удалось реабилитироваться перед своей публикой. В домашнем матче команда Осинькина оказалась сильнее « СКА -Хабаровск», а в гостях была разгромно обыграна «Чайка». С одной стороны – результат хороший. С другой – качество игры всё также оставляло вопросы. Это сейчас «Крылья Советов» показывают красивый атакующий футбол, тогда всё было иначе. В многих эпизодах соперники прощали нас. Но игра забывается, а результат – остаётся. Поэтому двигаемся дальше.

Проигрыш конкуренту

На очереди у команды Осинькина было испытание в виде «Оренбурга». Принципиальное противостояние. Играли географические соседи и две команды, которые покинули Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Вывеска была максимально интригующей и захватывающей, но по итогу исход встречи решил всего один мяч, забитый с пенальти. «Крылья Советов» снова теряют очки… Футбольная Самара в бешенстве.

Капитуляция в Красноярске

После неудачного дерби с «Оренбургом» от команды в Красноярске ждали только победы. Очки потеряны, конкуренты оторвались, нужно навёрстывать. Но вместо того, чтобы закатать «Енисей» в газон, «Крылья» сами стали жертвой. Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте, а к перерыву Самара летела со счётом 0:3. Позор! Стоит отметить, что во втором тайме команде удалось перестроиться и даже отыграть один мяч, но на большее «Крылья» не были способны. Так, претендент на выход в Премьер-Лигу после шести туров ФНЛ имел в своём активе лишь семь очков и занимал 13-е место. От зоны вылета «Крылья» отделяло лишь одно очко. Эмоции болельщиков предсказать нетрудно. Они были в ярости, они гнали из команды Осинькина и «чертановцев», которые пришли в команду вместе с ним. Футбольная Самара была опустошена…

Ключевая победа над конкурентом

Переломным моментом в карьере Осинькина в «Крыльях» стал матч против «Нижнего Новгорода». Очередной претендент на Премьер-Лигу приехал Самару за очками. После Красноярска было волнительно за результат, но случилось нечто, «Крылья Советов» без проблем и разгромно разобрались со своим соперником. Да, «Нижний» играл без замен, но как минимум на ничью они надеялись. Но в тот день на поле была всего одна команда – «Крылья Советов» (Самара). Безоговорочная и неоспоримая победа. После этой встречи команда не проигрывала 11 матчей и вернулась в борьбу за выход в Премьер-Лигу.

Ну а затем наступила зимняя пауза и весенняя сказка. После возобновления чемпионата «Крылья Советов» потеряли очки лишь раз – в Ярославле (2:2 против «Шинника»). В остальных матчах Самара не проигрывала. Точнее было одно поражение, но оно случилось в финале Кубка России против «Локомотива». В рамках ФНЛ «Крылья Советов» остались непобедимыми. Вот, что значит – тренеру дали поработать. Игорь Витальевич зимой провёл полноценные сборы и подвёл команду к продолжению сезона во все оружия. А за ту летнюю неделю подготовки мало что дельного можно было придумать. Команда вкатывалась в сезон по ходу. Вот и были соответствующие результаты. Терпение и труд всё перетрут!

Надеюсь, многим футбольным болельщикам эта статья оказалась интересна. Все знают, что «Крылья Советов» и Игорь Витальевич Осинькин представляют из себя сегодня. Но немногие догадывались, как проблематично всё начиналось. Самарские болельщики, которые сейчас почитают и превозносят своего главного тренера, ещё совсем недавно относились к нему совершенно иначе. Правильно говорят, что от любви до ненависти – всего один шаг. Эта история это лишний раз доказала.