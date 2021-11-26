«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 19:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 27 ноября 2021 года

«Арсенал»

Лондонский клуб в прошлом матче прервал свою серию без поражений из нескольких матчей. Тем не менее, «канониры» сохранили пятую позицию с 20 очками и готовятся к предстоящим поединкам, чтобы постараться как минимум не отстать от группы лидеров. Матч с одним из аутсайдеров АПЛ команда имеет хорошие шансы одержать победу, но ей не смогут помочь два футболиста ввиду различных травм.

20 ноября «Арсенал» крупно проиграл «Ливерпулю» (0:4), а седьмого числа минимально обыграл на своем поле «Уотфорд» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед»

Команда сменила главного тренера, но ему придется до открытия трансферного окна играть футболистами, которыми клуб располагал в начале сезона. Перед очередным туром АПЛ клуб занимает последнее место с шестью очками и не может продемонстрировать качественной игры и хороших результатов. В лазарете клуба находится один футболист, который пропустит поединок. Коллектив пропустил 27 мячей, что является худшим результатом в АПЛ .

20 ноября «Ньюкасл Юнайтед» разошелся миром с «Брентфордом» (3:3), а шестого числа клуб не выявил победителя с «Брайтоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.497

Ничья – 4.88

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 6.56

Статистика

«Арсенал» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Ньюкасл» не знает победу на протяжении 13 последних матчей

«Арсенал» выиграл шесть из семи последних матчей у «Ньюкасл Юнайтед»

Пять последних выездных матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.42. Гости совершенно не могут конкурировать со своими соперниками на данном этапе и довольствуются лишь ничейными результатами. У подопечных Артеты не возникнет проблем с аутсайдером в домашнем поединке.