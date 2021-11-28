«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Байер», который состоится 28 ноября 2021 года

«РБ Лейпциг»

Команда несколько дней назад одержала первую победу в группе Лиги Чемпионов и получила хорошие шансы на третье место, которое даст право участия в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате Германии клуб стабильно набирает очки, но в прошлом поединке прервал серию без поражений. «РБ Лейпциг» расположился на восьмом месте с набранными 18 очками, что в корне не устраивает болельщиков, как и руководство.

24 ноября «РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Брюгге» в Лиге Чемпионов (5:0), а 20 числа проиграл на выезде «Хоффенхайму» (0:2) в Бундеслиге.

«Байер»

Клуб из Леверкузена выиграл свою группу в Лиге Европы и может сосредоточиться на выступления во внутреннем первенстве. Команда идет на четвертом месте и смогла набрать 21 балл, что на десять меньше, чем у лидера, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе. Команда много забивает 25 мячей и в поединке с «РБ Лейпциг» всех болельщиков ждет увлекательная и напряженная встреча.

25 ноября «Байер» выиграл у «Селтика» в Лиге Европы (3:2), а 20 числа оказался сильнее «Бохума» в чемпионате Германии (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.9

Ничья – 4

Победит «Байер» – 4.04

Статистика

«РБ Лейпциг» проиграл два поединка из десяти последних во всех турнирах, а «Байер» уступил в трех встречах

Клуб из Леверкузена забивает в 10 выездных матчах подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» проиграл три из пяти поединков на поле «РБ Лейпциг»

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева смогли обрести уверенность в собственных силах и показывают неплохие результаты за последний месяц. Предполагаем, что матч буде примерно равным, но немного удачливее окажется «РБ Лейпциг».