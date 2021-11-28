«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Байер», который состоится 28 ноября 2021 года
«РБ Лейпциг»
Команда несколько дней назад одержала первую победу в группе Лиги Чемпионов и получила хорошие шансы на третье место, которое даст право участия в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате Германии клуб стабильно набирает очки, но в прошлом поединке прервал серию без поражений. «РБ Лейпциг» расположился на восьмом месте с набранными 18 очками, что в корне не устраивает болельщиков, как и руководство.
24 ноября «РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Брюгге» в Лиге Чемпионов (5:0), а 20 числа проиграл на выезде «Хоффенхайму» (0:2) в Бундеслиге.
«Байер»
Клуб из Леверкузена выиграл свою группу в Лиге Европы и может сосредоточиться на выступления во внутреннем первенстве. Команда идет на четвертом месте и смогла набрать 21 балл, что на десять меньше, чем у лидера, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе. Команда много забивает 25 мячей и в поединке с «РБ Лейпциг» всех болельщиков ждет увлекательная и напряженная встреча.
25 ноября «Байер» выиграл у «Селтика» в Лиге Европы (3:2), а 20 числа оказался сильнее «Бохума» в чемпионате Германии (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.9
- Ничья – 4
- Победит «Байер» – 4.04
Статистика
- «РБ Лейпциг» проиграл два поединка из десяти последних во всех турнирах, а «Байер» уступил в трех встречах
- Клуб из Леверкузена забивает в 10 выездных матчах подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» проиграл три из пяти поединков на поле «РБ Лейпциг»
Прогноз
Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева смогли обрести уверенность в собственных силах и показывают неплохие результаты за последний месяц. Предполагаем, что матч буде примерно равным, но немного удачливее окажется «РБ Лейпциг».