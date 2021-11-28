«Монпелье» — «Лион». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 13:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Лион», который состоится 28 ноября 2021 года

«Монпелье»

Команда является типичным середняком чемпионата Франции и расположился на девятом месте с 19 очками. Коллектив не претендует на самые высокие места в турнирной таблице уже давно, но отобрать очки ему по силам практически у каждого оппонента. Матч с «Лионом» всегда является принципиальным для клуба и поэтому всем болельщика стоит ожидать напряженной борьбы. В предстоящем поединке «Монпелье» не смогут помочь два травмированных футболиста.

20 ноября «Монпелье» проиграл на выезде «Ренну» (0:2), а седьмого числа команда одолела на выезде «Ниццу» (1:0).

«Лион»

Примечательно, что статистика «Лиона» в Лиге 1 на данный момент является абсолютно идентичной «Монпелье», за исключением того факта, что команда сыграла на одну игру меньше своего соперника. Десятое место для «Лиона» является катастрофой, ведь клуб каждый год претендует на участие в Лиге Чемпионов. Еще одной проблемой является четыре травмированных футболиста, которые не смогут помочь в предстоящей встрече.

25 ноября «Лион» обыграл «Брондбю» из Дании на выезде в Лиге Европы (3:1), а седьмого числа команда была крупно обыграна «Ренном» в чемпионате Франции (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 4.21

Ничья – 4.26

Победит «Лион» – 1.813

Статистика

«Лион» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Монпелье» одержал четыре победы

Шесть последних матчей во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Монпелье» выиграл три последние встречи у «Лиона»

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Монпелье», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.21. Предполагаем, что в этом матче можно рискнуть и сделать выбор в пользу гостей, ведь «Монпелье» является очень неудобным соперником для «Лиона». Прогнозируем минимальную победу хозяев.