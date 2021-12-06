ПСЖ — «Брюгге». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ — «Брюгге», который состоится 07 декабря 2021 года

ПСЖ

Клуб из Парижа уже проиграл гонку «Манчестер Сити» за первое место в группе, однако ниже второго команда уже не опустится. ПСЖ набрал восемь очков и опережает двух соперников, располагающихся ниже на четыре пункта. В чемпионате коллектив последнее место теряет очки, но продолжает лидировать с отрывом 11 баллов. В игре с «Брюгге» команде не смогут помочь четыре травмированных футболиста, среди которых и Неймар.

04 декабря ПСЖ смог спасти ничью на последних минутах с «Лансом» (1:1), а первого числа не смог обыграть на своем поле «Ниццу» (1:0).

«Брюгге»

После неплохого старта в Лиге Чемпионов, «Брюгге» проиграл три поединка подряд с крупным счетом и теперь имеет минимум шансов даже на третье место, ведь уступает по дополнительным характеристикам «РБ Лейпциг». Клуб набрал четыре очка и в предстоящем матче ему придется цепляться за очки, чтобы оставить себе шансы на Лигу Европы. В чемпионате Бельгии «Брюгге» идет на третьем месте, отставая от лидера на четыре пункты.

04 декабря «Брюгге» обыграл на своем поле «Серен Юнайтед» (4:2), а первого числа только в серии пенальти (3:4) одолели «Генк» в кубке Бельгии.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.327

– 1.327 Ничья – 5.68

Победит «Брюгге» – 9.77

Статистика

Восемь из десяти последних матчей ПСЖ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» Девять последних матчей «Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСЖ выиграл два из трех последних матчей с «Брюгге»

выиграл два из трех последних матчей с «Брюгге» ПСЖ одержал победы в девяти из десяти последних встреч во всех турнирах

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. «Брюгге» нужен результат и команда будет идти вперед, оставляя за собой свободные зоны, чем могут воспользоваться парижане. Прогнозируем результативный футбол в этом поединке.