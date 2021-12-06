ПСЖ — «Брюгге». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ — «Брюгге», который состоится 07 декабря 2021 года
ПСЖ
Клуб из Парижа уже проиграл гонку «Манчестер Сити» за первое место в группе, однако ниже второго команда уже не опустится. ПСЖ набрал восемь очков и опережает двух соперников, располагающихся ниже на четыре пункта. В чемпионате коллектив последнее место теряет очки, но продолжает лидировать с отрывом 11 баллов. В игре с «Брюгге» команде не смогут помочь четыре травмированных футболиста, среди которых и Неймар.
04 декабря ПСЖ смог спасти ничью на последних минутах с «Лансом» (1:1), а первого числа не смог обыграть на своем поле «Ниццу» (1:0).
«Брюгге»
После неплохого старта в Лиге Чемпионов, «Брюгге» проиграл три поединка подряд с крупным счетом и теперь имеет минимум шансов даже на третье место, ведь уступает по дополнительным характеристикам «РБ Лейпциг». Клуб набрал четыре очка и в предстоящем матче ему придется цепляться за очки, чтобы оставить себе шансы на Лигу Европы. В чемпионате Бельгии «Брюгге» идет на третьем месте, отставая от лидера на четыре пункты.
04 декабря «Брюгге» обыграл на своем поле «Серен Юнайтед» (4:2), а первого числа только в серии пенальти (3:4) одолели «Генк» в кубке Бельгии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.327
- Ничья – 5.68
- Победит «Брюгге» – 9.77
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей ПСЖ завершились исходом «обе забьют»
- Девять последних матчей «Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСЖ выиграл два из трех последних матчей с «Брюгге»
- ПСЖ одержал победы в девяти из десяти последних встреч во всех турнирах
Прогноз
Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. «Брюгге» нужен результат и команда будет идти вперед, оставляя за собой свободные зоны, чем могут воспользоваться парижане. Прогнозируем результативный футбол в этом поединке.