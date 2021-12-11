«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», который состоится 11 декабря 2021 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» проиграл последний матч в группе Лиги Чемпионов, но это не повлияло на первое место команды. Сейчас клуб может сконцентрироваться на чемпионате Англии, где команда с прошлого тура является лидером. «Манчестер Сити» набрал 35 очков и на один пункт опережает «Челси», идущего вторым. В предстоящем поединке тренерский штаб не сможет рассчитывать на трех травмированных футболистов.

07 декабря «Манчестер Сити» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» в Лиге Чемпионов (1:2), а четвертого числа команда на выезде «Уотфорд» (3:1) в чемпионате.

«Вулверхемптон»

Команда держится в середине таблицы, чередуя успешные результаты с осечками. В последних пяти встречах «Вулверхэмптон» смог набрать только 5 очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб мало забивает и пропускаем, поэтому их разница забитых-пропущенных мячей удивляет (12:13). В игре с чемпионом Англии коллективу не смогут помочь три футболиста по различным причинам.

04 декабря «Вулверхэмптон» минимально уступил на своем поле «Ливерпулю» (1:2), а первого числа разошелся миром с «Бернли» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.174

Ничья – 7.91

Победит «Вулверхэмптон» – 19.49

Статистика

Пять последних матчей «Манчестер Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»

Пять последних поединков «Вулверхэмптона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних домашних матча у «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмтон» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Поставить на «Вулверхэмптон» с форой (+2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. «Горожане» потратили силы в игре Лиги Чемпионов, даже несмотря на то, что играл не весь основной состав. Предполагаем, то гости не проиграют крупно в этом поединке.