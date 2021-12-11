«Челси» — «Лидс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Лидс», который состоится 11 декабря 2021 года

«Челси»

Лондонский клуб упустил победу на последних минутах победу над «Зенитом» в Лиге Чемпионов (3:3) и занял второе место, что осложнит коллективу жеребьевку 1/8 финала. В чемпионате Англии клуб также опустился с первого места на третье, однако отставание от лидера составляет всего два очка, и борьба за титул только начинается. В матче с «Лидсом» у «аристократов» будут хорошие шансы на успех, но Томам Тухель не сможет задействовать четырех травмированных игроков, среди которых и Нголо Канте.

04 декабря «Челси» на последних минутах проиграл «Вест Хэму» (2:3), а первого числа команда обыграла на выезде «Уотфорд» (2:1).

«Лидс»

Команда Марсело Бьелсы не выглядит также эффектно, как в прошлом сезоне. Тем не менее, футболисты бьются в каждом матче и пытаются цепляться за очки. «Лидс» перед стартом очередного тура занимает 15 место с 16 пунктами и нуждается в усилении в зимнее межсезонье. В последних пяти турах чемпионата Англии коллектив набрал шесть очков, проиграв всего один мяч. В предстоящем матче коллективу не помогут четыре футболиста ввиду различных повреждений.

05 декабря «Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), а 30 ноября команда минимально обыграла «Кристал Пэлас» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.266

Ничья – 6.3

Победит «Лидс» – 12

Статистика

«Челси» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Лидс» уступил в трех встречах

«Лидс» забивал больше одного мяча в одном из десяти последних матчей на выезде

«Челси» выиграл четыре последних домашних поединка с «Лидсом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз