«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Салернитана», который состоится 21 декабря 2021 года
«Удинезе»
В последних матчах «Удинезе» отчаянно пытается набирать очки в каждом матче. Коллектив идет на 14 месте с 20 очками в активе, но видит себя несколько выше, что и доказывает лишь один проигранный поединок из пяти последних. В матче с аутсайдером Серии А, у которого вдобавок появились и административные проблемы, болельщики ждут только победы. Коллектив пропустил меньше всех конкурентов со второй десятки турнирной таблицы, что также говорит о хороших перспективах.
18 декабря «Удинезе» разгромил на выезде «Кальяри» (4:0), а 14 числа с тем же счетом одолел в кубке страны «Кротоне» (4:0).
«Салернитана»
Команда идет последней в турнирной таблице и набрала всего восемь очков. «Салернитана» не может конкурировать с более сильными соперниками и ко всему может быть дисквалифицирована по причинам, не связанным с футболом. Клуб набрал восемь очков и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Мало кто верит, что в предстоящей встрече футболистам «Салернитаны» удастся набрать очки.
17 декабря «Салернитана» разгромно проиграла «Интеру» (0:5), а 14 числа в кубке Италии проиграла «Дженоа» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 1.431
- Ничья – 4.86
- Победит «Салернитана» – 8.24
Статистика
- «Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Салернитана» немного забивает и на выезде будет закрываться на своей половине поля. В такой ситуации предполагаем, что «Удинезе» не сможет много забить, а зрителей ждет небольшое количество голов.