«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 декабря 2021, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Салернитана», который состоится 21 декабря 2021 года

«Удинезе»

В последних матчах «Удинезе» отчаянно пытается набирать очки в каждом матче. Коллектив идет на 14 месте с 20 очками в активе, но видит себя несколько выше, что и доказывает лишь один проигранный поединок из пяти последних. В матче с аутсайдером Серии А, у которого вдобавок появились и административные проблемы, болельщики ждут только победы. Коллектив пропустил меньше всех конкурентов со второй десятки турнирной таблицы, что также говорит о хороших перспективах.

18 декабря «Удинезе» разгромил на выезде «Кальяри» (4:0), а 14 числа с тем же счетом одолел в кубке страны «Кротоне» (4:0).

«Салернитана»

Команда идет последней в турнирной таблице и набрала всего восемь очков. «Салернитана» не может конкурировать с более сильными соперниками и ко всему может быть дисквалифицирована по причинам, не связанным с футболом. Клуб набрал восемь очков и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Мало кто верит, что в предстоящей встрече футболистам «Салернитаны» удастся набрать очки.

17 декабря «Салернитана» разгромно проиграла «Интеру» (0:5), а 14 числа в кубке Италии проиграла «Дженоа» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.431

Ничья – 4.86

Победит «Салернитана» – 8.24

Статистика

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Удинезе» не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Салернитана» немного забивает и на выезде будет закрываться на своей половине поля. В такой ситуации предполагаем, что «Удинезе» не сможет много забить, а зрителей ждет небольшое количество голов.