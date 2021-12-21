Сборная Франции: футбол без границ

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21 декабря 2021, 14:43

На последнем чемпионате мира 2018 г. из 23 игроков сборной Франции 17 человек имели нефранцузские корни, у большинства из них даже родственников во Франции не было никогда.

Если посмотреть историю сборной Франции на протяжении 20 века, то такое пёстрое межнациональное разнообразие было практически всегда. Просто в первой трети века преобладали европейские «варяги», затем очередь настала для африканцев и жителей совсем дальних точек, именуемых Заморскими территориями Франции.

Есть довольно колоритное фото (но чёрно-белое) сборной Франции перед матчем со сборной Венгрии 16 марта 1939 года:

Фото сделано где-то в недрах знаменитого стадиона Парк де Пренс. Есть несколько фотографий на этом месте с разных матчей того времени.

На данном фото стоят, слева на право: вратарь Жюльен Дарюи, полузащитники Франсуа Бурботт и Огюст Жордан (с пластырем на скуле), защитники Жюль Вандорен и капитан команды Этьен Маттле, полузащитник Рауль Диань. В нижнем ряду: форвард Альфред Астон, полузащитник Ларби Бен Барек, форвард Роже Куртуа, полузащитник Оскар Эссерер и нападающий Эдмунд Вайскопф.

Ж. Дарюи родился в разгар Первой мировой войны в Люксембурге, родители итальянского и португальского происхождения, эмигрировавшие во Францию.

Огюст Жордан на самом деле Густав Йордан, австриец, с сезона 1933/34 года играл за Расинг (Париж). Ещё до аншлюса Австрии фашистской Германией (в марте 1938 г.) Жордан получил французское гражданство и в январе того же года уже сыграл свой первый матч за сборную Франции. Не все французы считали его достойным представлять Францию на футбольном поле. Сам игрок гордился оказанной честью. В 1940 г. попал в плен к вермахту. Но учитывая его высокий футбольный статус, немцы его отпустили с условием, что он будет играющим тренером во вновь созданной команде. Позже он вновь играл за Расинг.

Рауль Диань по происхождению сенегалец. О нём более подробно остановимся ниже.

А. Астон родился на территории Франции в интернациональной семье, его отец англичанин, а мать француженка.

Ларби Бен Барек — марокканец, о нём также расскажем ниже.

Роже Куртуа — швейцарец, с 1933 г. играл во французских клубах.

Оскар Эссерер родился в Эльзасе, на территории Германской империи, т.е. был гражданином этой страны. Помогал евреям бежать из оккупированной Франции, потом перебрался в Швейцарию, в 1944 г. воевал в Эльзасе на стороне Франции.

Эдмунд Вайскопф родился в Будапеште в еврейской семье, это была Австро-Венгрия. Сначала играл под именем Оден Вираг. С 1934 г. играл в клубах Франции.

Что касается необычного вида Огюста Жордана. Матч состоялся в среду, начало в 15-00. Буквально накануне у игрока открылось гноение, скорее всего фурункул, опухла щека. Он сам уведомил свою федерацию, что возможно не сможет сыграть. Но в день игры с утра ему стало лучше, температуры не было, на 17-00 хирург назначил операцию. Решено было, что Жордан сыграет. Интересно, что в газете L’Auto употребили слово emplâtre, которое с французского переводится и как штукатурка, и как пластырь. Забавно.

Эта довольно известная фотография сборной Франции 1939 г. ходит по интернету с именами только 10 игроков. Почему-то выпадает из перечня стоящий по центру с руками на поясе Жюст Вандорен, будто неизвестный никому. А ведь он был в заявке сборной Франции на двух чемпионатах мира, правда, так и не сыграл ни на одном.

И все почему-то путают А.Астона и Р.Куртуа.

Альфред Астон сыграл и на ЧМ -34, и на ЧМ -38. Только на ЧМ -34 у него ещё все пальцы на правой кисти были целы. В начале 1938 г. он травмировался на производстве. Их семье принадлежало небольшое производство бумажных изделий. Нож-гильотина лишил его фаланг на большом и указательном пальце. Оба матча на ЧМ -38 Астон играл в перчатке на правой кисти. Как видим в 1939 г. он уже без перчатки.

А теперь о пионерах — и не только во французском футболе, но и в европейском.

Первый чернокожий футболист в европейской сборной

Да, если говорят о Рауле Диане, то в 99 случаях из 100 говорят о том, что он стал первым в истории сборной Франции чернокожим игроком. Но не стоит забывать, что на территории материковой Европы ни в одной из сборных команд до дебюта Р.Дианя никогда не играли чернокожие футболисты. Сами французы частенько применяют конкретную географическую привязку к местности: они говорят об игроках южнее Сахары. Но в случае с Раулем можно просто говорить о цвете кожи, ведь он всё равно первый. Есть данные, что за сборную Шотландии сыграл чернокожий футболист ещё в 19 веке, а в cборной Уэльса — в декабре 1931 года.

И отец, и сын — пионеры в своём деле

Отец Рауля, Блез Диань, родился в простой семье в Сенегале. Он был усыновлен одной уважаемой семьёй в раннем возрасте. Получил хорошее образование, в том числе во Франции. В 20-летнем возрасте он сдал аттестационный экзамен на госслужащего и стал работать в таможенной службе. Работал в Сенегале, в Дагомее, Конго, Мадагаскаре.

В 1910 г. он оказался на другом континенте, в Южной Америке, во Французской Гвиане. Именно там родился Рауль, его средний сын.

Матерью детей Блеза Дианя была Мари-Одетт Вильян — она была совершенно светлокожей. Мама была коренная француженка, даже парижанка. Старший сын Адольф родился в 1907 г. ещё вне брака. В то время их брак в 1909 г. был весьма неоднозначно встречен, был сенсационным.

Все трое сыновей (младший Ролланд скорее всего 1912 г.р.) были метисами, с чуть светлым цветом кожи, чем у отца. Родилась у четы и девочка, но она не выжила.

Вся семья на балконе дома в Париже:

Рауль — рядом с мамой. А вот уже намного позже, и Рауль вновь вместе с мамой:

Отец в 1914 г. стал первым чернокожим депутатом Национального собрания Франции. Четырежды переизбирался и оставался депутатом до своей смерти 11 мая 1934 года от туберкулёза, заработанного в парижском климате.

С началом Первой мировой войны Блез Диань провёл в парламенте закон о полноправном гражданстве своих соотечественников в Сенегале. Избирательным правом они обладали, а вот служить во французской армии не имели права. Чуть позже жители кантонов Сенегала, от которых избирался Блез Диань в парламент, получили полноправное французское гражданство.

С 1918 г. отец являлся комиссаром республики Франции в Западной Африке в ранге заместителя госсекретаря по колониям.

6 мая 1931 г. с огромной помпой была открыта в Париже Международная колониальная выставка, в организации которой принимал участие и Блез Диань как заместитель госсекретаря по колониям.

А за 3 месяца до этого события, а именно 15 февраля 1931 г. состоялся дебют Рауля Дианя в форме сборной Франции в матче против Чехословакии.

Газеты Франции вообще не поднимали тему цвета кожи нового игрока, только о его игровых качествах.

Как это разительно отличается от английской сборной тех лет. В октябре 1925 г. в сборную Англии на матч был вызван дебютант Джек Лесли, как один из двух резервистов. Когда в футбольной ассоциации узнали, что игрок чернокожий, то чиновники футболиста из заявки исключили. Была шумиха в прессе.

Дебют Рауля Дианя в футболке сборной не остался не замеченным. Он получил одобрительные отзывы.

Зато один из членов правительства был в гневе — ведь он видел своего сына или военным, или врачом. Беганье в трусах с мячом отец не считал серьёзным занятием. Видимо, он так ни разу не видел игру сына на стадионе, даже в составе сборной Франции.

Вообще Рауль был статным парнем, ростом 1,87 м. В школьные годы он стал чемпионом Франции по прыжкам в высоту, в его активе был результат 1,85 м.

В 16 лет Рауль подписал контракт с Racing Club de France. До сезона 1932 г. во Франции не было профессионального футбола. Поэтому до того времени его клуб играл в чемпионате Парижа.

Вот фото перед одним из матчей 1930 года:

Обратите внимание на рост вратаря Андре Тассена и рост Рауля.

Неслучайно в очень многих источниках указано, что в 1931 году, когда Тассен получил травму, то целых 4 месяца в воротах стоял Диань.

О матчах чемпионата Парижа, скажем, в газете L’Auto есть репортажи. Никогда в них не печатают полноценные протоколы матчей с составами, минутами. Но текстовка есть. В отчётах сезона 1931/32 я не нашёл упоминаний о долгом отсутствии А.Тассена.

Но вот в первом профессиональном чемпионате Франции по футболу 1932/33 гг. в середине ноября Тассен действительно получил травму и не смог играть со второго тайма. В воротах в нескольких матчах был Диань, но уже в конце декабря вновь стоял Тассен. Правда, в январе-феврале Диань вновь играл вратарём. Причём 22 января 1933 г. он стоял на воротах сборной Парижа в матче против сборной команды Будапешта.

И очень многие издания говорят, что и в победном для клуба Расинг сезоне 1935/36 Рауль Диань большую часть сезона стоял в воротах. Штатным вратарём в клубе был сильнейший вратарь того времени австриец Руди Хиден. Тот поссорился с руководством на почве своей зарплаты и отказался играть. Австриец появился в воротах только в феврале 1933 года. А всё это время кипером был … нет, не Рауль. В аренду был взят вратарь Фрэнсис Ру (рост которого, кстати, был всего 1,76 м) из клуба Канны. Вот он и отыграл 22 матча в первом чемпионате Франции вместо Хидена. Но повторю, многие источники «ставят» на долгие месяцы в ворота Рауля в том сезоне, когда Расинг стал и чемпионом страны, и обладателем Кубка. Эту байку тиражирует и сайт ФИФА .

Немаловажный факт — первый гол в профессиональном футболе за клуб Расинг забил именно Рауль Диань, и не один гол, а сразу дубль. Первые матчи состоялись 11 сентября 1932 года.

Вообще Рауль играл на любых позициях на поле. Его длинные ноги позволяли ему в невероятных подкатах отбирать мяч у соперников, не говоря уж о превосходстве в борьбе за верховые мячи.

Всего за сборную Франции он провёл 18 матчей. В том числе и 2 официальных на ЧМ -1938 против Бельгии и Италии.

Вот фото перед четвертьфиналом с итальянцами:

Рауль самый высокий среди всех игроков и арбитров. Кажется, что он значительно выше вратаря сборной Франции Лорана Ди Лорто (на самом деле — всего на 7 см). Кстати, Ди Лорто был первым игроком с итальянскими корнями в сборной Франции.

Свой последний матч за сборную Франции Рауль Диань провёл на Парк де Пренс против Португалии 28 января 1940 года.

Состав сборной Франции в этом матче ненамного отличался от того, что был в матче с Венгрией в 1939 году. В воротах стоял бывший вратарь сборной Австрии, знаменитой Вундертим, одноклубник Рауля по Расингу Руди (Родольф) Хиден. Да, он, как и Огюст Жордан, натурализовался во Франции и сыграл один матч в футболке «трёхцветных» (или «синих», как говорят сами французы).

Закончив играть, Рауль Диань стал тренером. В конце 1950-х — в начале1960-х годов началась волна национально-освободительного движения в Африке. Страны одна за другой освобождались от колониальной зависимости. Так Рауль Диань в 1960 г. стал первым тренером самостоятельной национальной сборной Сенегала.

С 1960 по 1963 гг. на Африканском континенте было проведено 3 футбольных турнира на Играх Дружбы (Jeux de l'Amitié). Это спортивные игры французского сообщества. В 1963 г. в Играх участвовало 25 африканских стран в 9 видах спорта. В футбольном турнире участвовала сборная Франции, составленная из игроков-любителей, и африканские сборные, в основном бывшие колонии.

В 1963 г. турнир проводился в Сенегале, в её столице Дакаре. Тренером местной сборной по-прежнему был Р.Диань.

Участвовало 17 команд, в 3 группах было по 4 команды, в одной 5. Правда, сборная Нигерии после поражения в первом туре от Сенегала 1:5, отказалась от участия. В первой группе осталось 3 команды. Победители групп выходили в полуфиналы.

Франция, выиграв все 3 матча с разницей 9:1, в плей-офф попала на Сенегал. Историческое событие произошло 18 апреля 1963 г. Сенегал обыграл 2:0 сборную Франции, пусть и любительскую. Стадион, как говорится, неистовствовал. Тренер сборной Рауль Диань стал любимцем всей нации. Его неслучайно называют «дедушкой сенегальского футбола».

Один любопытный факт по итогам финального матча того турнира Игр Дружбы. Матч между Сенегалом и Тунисом длился 90 + 30 + 20 минут. Счёт после 90 минут 1:1 (хозяева сравняли на 82-й мин с пенальти). Сначала сыграли обычные два овертайма по 15 минут, затем ещё два тайма по 10 минут. Счёт не изменился. Думаете, что согласно названию Игр победила дружба? Как бы не так. Победителем турнира стала сборная Сенегала, обошедшая Тунис по угловым со счётом 9:4. Никогда не слышал о таком регламенте. Чего только не бывает на свете!

Есть и видео того турнира, в том числе и фрагменты финального матча:

https://www.youtube.com/watch?v=2-IjbyAsvEA

https://www.youtube.com/watch?v=rmNV5siCoLA

Отец Рауля ушёл в 61-летнем возрасте, мать в 65 или 66-летнем (в 1951 году). Старший брат Адольф дожил до 77 лет. А вот сам Рауль прожил очень долго, отметил 10 ноября 2002 г. своё 92-летие, но 12 ноября его не стало. «Дедушка сенегальского футбола» стал свидетелем триумфа сборной Франции на домашнем чемпионате мира 1998 года. И летом 2002 г. он застал дебют на турнире Кубка мира сборной Сенегала. И сборная Сенегала сенсационно обыграла действующих чемпионов мира из Франции на турнире. За какую из двух команд больше переживал Рауль Диань? Да обе для него свои.

Ларби Бен Барек — тоже пионер

На фото сборной Франции 1939 г. перед матчем с Венгрией есть ещё один темнокожий футболист. Это и есть Ларби, родившийся в Марокко.

При рассказе о нём будет очень много совпадений с вышеизложенным о семье Диань.

Прежде всего тот факт, что отец Ларби был выходцем из Сенегала. В раннем возрасте Ларби потерял родителей.

Лет с 14 он начал играть за местные клубы. Марокко не была колонией Франции в классическом понимании, это был протекторат. Жители имели своё гражданство. В отличие от Алжира, территория которого входила в состав Франции, алжирцы-мусульмане с некоторыми ограничениями считались французами (вернее, использовалось определение «француз-мусульманин»).

А ещё на территории северной Африки с 19 века было множество европейских иммигрантов, у которых рождались белые дети. Эти дети в первой трети 20 века играли во французских командах, да и в сборной Франции. Сами французы называют таких игроков «черноногими» (pieds-noirs), хотя цвет кожи у них вполне европейский. Вспомним среди таких Александра Вильяплана (капитан сборной Франции на ЧМ -30) или Жюста Фонтена (лучший бомбардир ЧМ -58).

В 1936 г. два матча за сборную Франции сыграл первый коренной алжирец Али Беноуна. Он был первым профессиональным игроком алжирского происхождения во французском чемпионате, и, кстати, был вполне смуглокожим.

В мае 1937 г. свой единственный матч за Францию сыграл Абделькадер Бен Буали, ещё один алжирец. Он, кстати, был в заявке сборной Франции на ЧМ -38, но не играл. Оба этих алжирца были мусульманами, а, следовательно, считались французами.

А вот Ларби Бен Барек оказался первым коренным марокканцем в составе сборной Франции. «Засветился» он в 1937 г. на матче сборной Марокко (неофициальной, естественно) и командой Франции «Б». Присмотрел его тренер из марсельского «Олимпика». Игрок оказался в этой команде, но не сразу, а только через год.

В первом же туре сезона 1938/39 в матче 4 сентября против Расинга (с Раулем Дианем в составе, с Хиденом в воротах) марсельцы отгружают 5 голов сопернику и выигрывают 5:2. Первые два гола в матче забивает дебютант Бен Барек. Вновь совпадения.

Ровно через 3 месяца 4 декабря 1938 г. Ларби Бен Барек на стадионе в Неаполе уже пел «Марсельезу» вместе с остальными 10 игроками сборной Франции в товарищеском матче с двукратными чемпионами мира сборной Италии. Среди поющих был и Рауль Диань.

Так впервые два сугубо темнокожих игрока появились одновременно на поле в составе «синих».

Вот фото перед матчем, Ларби в центре, Рауль второй слева:

Один из нюансов. Дебютный матч в сборной Франции Р.Дианя 15.02.1931 г. против Чехословакии и дебютный матч Ларби Бен Барека против действующих чемпионов мира судил один и тот же арбитр. И это был сам бельгиец Джон Лангенус, судивший финал первого чемпионата мира.

Кстати, сам Ларби охотнее вспоминает свой второй матч за сборную Франции 22 января 1939 г. на Парк де Пренс. Очень многие источники ошибочно приписывают Ларби хет-трик в том матче. «Хет-трик» у него был, но ассистентский, он прекрасно провёл тот матч.

Да и про первый матч Рауля за сборную также много «мешанины»: утверждают, что именно в своём первом матче Диань стоял на воротах и т.п.

За сборную Франции Ларби провёл 17 матчей, забил 3 гола (и сделал 13 голевых передач). К слову сказать, первый свой гол Ларби забил в третьем своём матче, против Венгрии. Это тот самый матч, перед которым и была сделана фотография, с которой мы и начали наше сегодняшнее путешествие по времени и континентам.

Только вот его 17 матчей растянулись на рекордные 15 с лишним лет. До Второй мировой войны он сыграл в 4 матчах. Затем был перерыв 6 с половиной лет. С декабря 1945 по июнь 1948 было ещё 12 игр. Потом прошло ещё 6 с лишним лет. И вот 16 октября 1954 г. в Ганновере был запланирован матч сборной Франции против действующих чемпионов мира сборной Германии. В основной состав французов был включён игрок марсельского «Олимпика» 37-летний Ларби Бен Барек.

Это был его прощальный матч. Считается, что никогда ещё до этого в Европе проводы футболиста не приходились на матч между сборными командами.

Это был первый в истории матч, показанный в прямом эфире французского телевидения.

К сожалению, 37-летний ветеран покинул поле на 27-й мин из-за травмы. Зато вышедший вместо него Жак Фуа забил 2 гола, французы победили 3:1.

Кстати, в том матче дебютировал юный Уве Зеелер, вышедший на замену даже раньше Ларби, на 22-й минуте.

Вот фото в момент ухода с поля Ларби на 27-й минуте:

До сего дня Ларби Бен Бареку принадлежит рекорд для игроков сборной Франции.

Его игровая карьера в сборной длилась 15 лет и 317 дней, или 15 лет 10 месяцев и 12 дней.

На сегодняшний день вторым по этому показателю является действующий игрок «синих» Карим Бензема, игрок с алжирскими корнями. Для того, чтобы превзойти показатель Ларби, Бензема должен сыграть за сборную на ЧМ -2022 и после него, а точнее после 8 февраля 2023 года.

Кстати, для таких, как Бензема, у французов тоже есть своё слово — beur, «бёр», это родившиеся во Франции люди, чьи родителей (или их родители) родом из стран Магриба.

В сентябре 2002 г. Бернар Лама (у него родители из Французской Гвианы, но сам он родился во Франции) провёл свой прощальный матч за сборную Франции в возрасте 37 лет 4 месяцев и 26 дней. Ларби Бен Бареку 16 октября 1954 г. было ровно 37 лет и 4 месяца, его рекорд держался почти полвека.

Во время войны Ларби уехал в Марокко и стал там звездой клуба «Унион». В 1945 г. он возвращается во Францию, и судьба его сводит с почти ровесником Эленио Эррерой. Сначала они (тренер и игрок) вывели клуб «Стад Франс» в первый дивизион. Затем Эррера оказался в Испании. Чуть позже в мадридском «Атлетико» они вновь воссоединились. И клуб громил всех подряд, дважды подряд становился чемпионом Испании. В Ла Лиге Ларби провёл 114 матчей, забил 58 голов, стал кумиром болельщиков.

Ларби Бен Барек — первый африканский футболист, добившийся признания в Европе. Его звали «Чёрная жемчужина». Чёрная — по цвету кожи, остальное за талант и мастерство.

Немаловажный нюанс: Ларби за всю свою жизнь так и не получил полноценного французского гражданства. Как гражданин Марокко (протекторат) он был под защитой государства Франции, такая и была категория для записи в документах в графе гражданство.

У одного алжирца (переписываемся с ним изредка в твиттере) уточнил всякие нюансы о гражданстве в первой половине 20 века в Алжире. Он пока не ответил — ну, понятно, празднуют победу в Арабском кубке ФИФА . Будет что-то новое — дополню.

Кому интересно про иммигрантов в сборной Франции за последние сто с лишним лет — вот ссылка: https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/integration-et-xenophobie/football-et-immigration-en-france

Для особо любознательных.

В интернете очень часто наталкиваешься по данной теме на такое вот фото:

Это фото, сколько я ни старался, ни разу не попалось в интернете с подписью имён обоих изображённых игроков. Ну, Раймона Копа узнать можно и без подписи. Рауля Дианя теперь и вы узнали. Заковыка в том, что оба игрока не играли в одной команде, ни в клубе, ни в сборной. А тут явно форма одинаковая у обоих. Я не знаю историю этой фотографии. А история, кажется, не простая. Найдутся ли пытливые?