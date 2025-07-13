Александр Мостовой: «До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ.
До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ. Люди уже играют новые сезоны, а они всё предыдущий закончить не могут. Причём как закончить? Это уму непостижимо. Что они едят? Чем их кормят? Может, изобрели для них какую-то новую кухню.
Конечно, фаворит финала — ПСЖ. Но я смотрел и игры «Челси» — был приятно удивлён. У них идёт перестройка всей команды, есть хорошие ребята. Если соберутся, а они это сделают, могут создать проблемы ПСЖ.
Так что, при грамотном подходе- можно и такого Монстра побеждать.
Так что, при грамотном подходе- можно и такого Монстра побеждать.
Анализируйте, Александр, учитесь, применяйте на практике, а в идеале развивайте. А то так и будете лицензию в бардачке возить и всё ждать, когда из ГазМяса позвонят.
Анализируйте, Александр, учитесь, применяйте на практике, а в идеале развивайте. А то так и будете лицензию в бардачке возить и всё ждать, когда из ГазМяса позвонят.