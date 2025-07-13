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Александр Мостовой: «До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ»

вчера, 13:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ.

До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ. Люди уже играют новые сезоны, а они всё предыдущий закончить не могут. Причём как закончить? Это уму непостижимо. Что они едят? Чем их кормят? Может, изобрели для них какую-то новую кухню.

Конечно, фаворит финала — ПСЖ. Но я смотрел и игры «Челси» — был приятно удивлён. У них идёт перестройка всей команды, есть хорошие ребята. Если соберутся, а они это сделают, могут создать проблемы ПСЖ.

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Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 20:35
А в свое время для перестройки Челси рассматривал Луиса Энрике, и многие болельщики не желали его видеть в команде, в том числе и я, но вот зато он построил другую команду
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 20:32
Мостовой не просто так проговорился про еду. Большой спорт, большие деньги, большие сделки - закрывают глаза на кое-что, не исключен намек на допинг, играть в таком режиме столько матчей, странно всё это, посмотрим какой след сезоны выдадут...
112910415
112910415
вчера в 19:56, ред.
Удивительно!
Тренер с лицензией, как и Александр!...
Надо срочно брать известную команду!
9st5khb39snh
9st5khb39snh
вчера в 16:47
Нужно понять, что у них есть Луис Энрике! Этот человек имеет и умеет побеждать! Он ближе многих стоит к Пепу Гвардиоле!
am283ryhq8re
am283ryhq8re
вчера в 14:50
Чего удивляться, там же играют профессионалы, а этот сезон прошедший для них как звёздный час
Comentarios
Comentarios ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 14:39
Челси удивит незабываемый автобус от синих никто не отменял
la-respect0
la-respect0
вчера в 14:36
Главное , чтобы в следующем сезоне ПСЖ продолжил показывать такую игру , а то бывает такое , что раз в год и палка стреляет.
drug01
drug01
вчера в 14:28
Просто Псж клуб высокой марки и главное играет в свой успешный футбол!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:22
сегодня увидим матч суперкубка победителей лиги чемпионов и лиги конференций ))
мой прогноз 4-1 за парижан.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 14:16
    Хочется верить...)))
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:13
    Посмотрим вжарить могут
    hpr5867d5a8z
    hpr5867d5a8z
    вчера в 14:10
    смешались в кучу кони, люди... так и мысли Мостового в этой цитате
    jRest
    jRest
    вчера в 14:08
    Александр лучше бы молчал. Только что получил тренерскую лицензию, и такими словами говорит: да толку от того, что у меня она есть, я всё равно в футболе ничего не понимаю.

    Анализируйте, Александр, учитесь, применяйте на практике, а в идеале развивайте. А то так и будете лицензию в бардачке возить и всё ждать, когда из ГазМяса позвонят.
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Сомневаюсь, чтобы Челси устоял, но болеть буду за них...)))
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:04
    Посмотрим сегодня че Челси покажет. Тоже умеют контролировать мяч с реализацией хуже
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 14:03, ред.
    Так ведь и я об этом. Настрой на зубатого соперника после " релакса" забирает не меньше сил и энергии. Это как минимум.
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Да, есть такое. A еще, и сил хватает на постоянный прессинг, даже в такую жару.)))
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:01
    У них мяч прям к ногам прилипает.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:00
    Очень выученная команда, что ни шаг, что ни пас- всё как по тренерскому чертежу. Дембеле? Ну не знаю, многим он нравится, и ЗМ уже ему готовят, а вот мне, больше нравятся другие. И что особенного показал француз на недавней ЛН? Ничего особенного. Но в ПСЖ, он удачно вписался- один из важнейших винтиков обще командной игры. Поражает другое: как игроки находят свободные зоны в обороне соперника, и как, в несколько пасов обостряют!!! Во всех линиях очень гармоничная команда, очень мобильная. Однако и ПСЖ уязвим, что показала средняя А/В в ЛЧ, да и на этом КЧМ, тоже, нашлась команда, которая смогла обыграть грозный ПСЖ...
    Так что, при грамотном подходе- можно и такого Монстра побеждать.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:59
    Я лишь говорю про сэкономленные силы. Ведь тут мост об этом
    Comentarios
    Comentarios ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 13:59
    Тот случай соглашусь Энрике банду неплохую создал и слушаются
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:58, ред.
    Ну так им тем более сложнее, - достойного спарринга внутри страны в разы меньше ( Марсель, да Монако местами...) поэтому настраиваться на ЛЧ тяжелее.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:53
    Что происходит с ПСЖ? В богатый клуб пришёл новый тренер, который подчинил всех единой цели. Достаточно быстро Луис Энрике создал из классных игроков боеспособный коллектив, способный бороться за высшие трофеи клубного футбола. Есть первый Кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Теперь ПСЖ находится в одном ряду с самыми сильными командами мира. Завидуй, Мостовой, тебе никогда не достичь подобных высот. Да ты ещё и тренером не стал - не берут..
    2mtmtpzm542k
    2mtmtpzm542k
    вчера в 13:45
    Не царское это дело в таких проблемах разбираться.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:33
    Все просто:
    В лиге фермеров они могут полурезервом спокойно катать, также и в кубках страны. Лишь только в лч приходится играть на все 100, а таких игр за весь сезон ни так уж и много.
    Гость
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