Александр Мостовой: «До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ .

До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ . Люди уже играют новые сезоны, а они всё предыдущий закончить не могут. Причём как закончить? Это уму непостижимо. Что они едят? Чем их кормят? Может, изобрели для них какую-то новую кухню.