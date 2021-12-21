Трудное верное решение. В Англии продолжат играть в футбол, несмотря на новую волну коронавируса

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21 декабря 2021, 14:58

Решение, в котором «за» и «против» играют вничью.

Рождественскому футболу в Англии быть

В понедельник состоялась встреча представителей клубов АПЛ и руководства лиги, на которой определялась судьба чемпионата, оказавшегося под бомбардировкой многочисленных заражений футболистов и сотрудников клубов новым штаммом коронавируса — омикроном. Несколько матчей на прошлой неделе были перенесены из-за того, что команды не смогли заполнить заявку хотя бы 14 футболистами, среди которых есть вратарь. Высказывались призывы к приостановке Премьер-Лиги, и такое решение могло быть принято на понедельничном собрании заинтересованных лиц, однако пришли к противоположному заключению и решили продолжать футбольное первенство:

Несмотря на то, что ряд клубов столкнулся с заражениями, лига намерена продолжить текущее расписание игр там, где это возможно. Здоровье и благополучие всех заинтересованных сторон остаются нашим приоритетом. Мы будем продолжать следить за рекомендациями в области общественного здравоохранения, действуя с осторожностью. Лига не предоставит никаких конкретных подробностей о командах или отдельных лицах, а о вакцинации футболистов теперь будет публично сообщаться в конце каждого месяца, начиная с января.

90 положительных тестов за неделю

АПЛ опубликовала ставший еженедельной традицией «календарь заражений». Стало известно, что на прошлой неделе игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдали 90 положительных тестов на коронавирус. Это новый антирекорд, неделей раннее было зафиксировано 42 случая. При этом нужно обязательно говорить о резко возросшем количестве тестов из-за нового антиковидного протокола: например, теперь каждый человек, желающий попасть на тренировочную базу клуба, должен в обязательном порядке пройти экспресс-тестирование. И только после получения отрицательного результата перед ним распахнут двери.

Юрген Клопп рассказывал, как это организовано в «Ливерпуле», по схожему принципу действуют и другие клубы. У одного из входов на базу организована сдача проб, после этой процедуры протестированный футболист или сотрудник возвращается в машину, где ждет результатов 30-40 минут. Если тест отрицательный, человека пускают на тренировочную площадку через «чистый» вход, в противном случае он отправляется домой на самоизоляцию. Так вот, до введения этого протокола в АПЛ сделали 3 805 тестов за неделю и выявили 42 случая заражения (1.1%), а на прошлой неделе взяли 12 345 проб, из которых 90 дали положительный результат (0.7%).

Пожалуй, действительно не время бить тревогу и ставить крест на футболе, скорее вызывают вопросы переносы матчей одних команд и отказ в этой поблажке для других, ведь 90 случаев на всех, учитывая, что в это число входят и сотрудники, не так много. К примеру, «Челси» играл, несмотря на положительные тесты у семи футболистов, а сколько же тогда зараженных в «Тоттенхэме», «Норвиче», «Астон Вилле», которым позволили не выходить на поле? Арифметика не сходится. При этом «Тоттенхэм» через 10 дней после объявления о вспышке коронавируса уже играл против «Ливерпуля», и Конте мог рассчитывать почти на всех игроков основы.

Так хорошее или плохое решение? Взвешиваем «за» и «против»

«За». Английский футбол порадует на новогодние праздники

Согласитесь, было бы очень грустно остаться совсем без футбола на праздники. Матчи АПЛ и конкретно «Боксинг Дэй» для нас с вами — такой же атрибут новогодних праздников, как запах хвои, мандаринов и снежок за окном. Для англичан рождественские футбольные баталии значит еще больше, это вековая традиция. Остановить Премьер-Лигу сейчас — значит, пожертвовать символом праздника, уронить дух миллионов людей.

«Против». Туры получатся неполноценными, таблица АПЛ «расползается»

Подвергшая яростной атаке омикрона Премьер-Лига, к огромному сожалению, теряет целостность соревнования: в таблице есть клубы с 18, 17, 16 и даже 15 матчами. Если и впредь некоторые матчи будут играться, а некоторые переноситься, то расслоение продолжится. Представьте, что ваш любимый режиссер снимает фильм по вашей любимой книге, на съемочной площадке все прекрасно, отснято много часов материала, но потом студия назначает новую дату премьеры, и монтировать приходится на коленках. Прекрасные актеры, замечательные кадры и сцены, но все вместе — какая-то белиберда и сплошные «ружья Бондарчука». Так и здесь. Прелесть АПЛ отчасти теряется из-за прерывистого повествования.

«За». Календарь не резиновый, если можно играть — нужно играть

Клубы, не участвующие в еврокубках, чувствуют себя свободнее, они и весной могут играть дважды в неделю и уложиться до конца сезона, но как быть «Ливерпулю», «Ман Сити», «Челси», МЮ ? Календарь не резиновый, командам предстоит сыграть множество матчей на разных фронтах, и если сейчас остановить Премьер-Лигу, то дальше будет только хуже, тем более двухнедельная пауза в АПЛ не остановит распространение нового штамма коронавируса по планете. Если бы это было так — тормознули бы хоть на месяц. Пока есть возможность, нужно играть в футбол.

«Против». Команды в неравных условиях

К сожалению, остаются вопросы по регламенту проведения матчей. Премьер-Лига настаивает на проведении встреч, если в составах обеих команд есть хотя бы по 13 полевых игроков и один вратарь. Но это рекомендация, а не жесткий принцип, клубам приходится договариваться между собой, а потом с лигой. И в прошедшие 10 дней этот протокол уже наверняка нарушался. АПЛ не берет на себя ответственность, отказывается «регулировать движение» по четко оговоренным правилам и поощряет манипуляции, хотя уже давно пора обязать клубы сообщать о том, кто заболел и когда. Увы, даже грамотный регламент не поставит команды в одинаковое положение: кому-то повезет больше, кому-то меньше, кто-то поднимется на волне коронавируса, а кто-то утонет. Спортивный принцип нарушается.

«За». Отставить панику! АПЛ подает позитивный пример борьбы с пандемией

И все-таки это правильное решение. Мы уже два года живем в условиях пандемии. Конечно, всегда нужно сохранять здравый смысл и выполнять все рекомендации органов здравоохранения, но прятаться и выбрасывать белый флаг — худшее из возможных решений. Кому сделали лучше французы, когда в прошлом году прервали свой чемпионат и даже отказались вручать «Золотой мяч»? Общество и так деформируется под гнетом коронавируса, поэтому при возможности нужно сохранять в поле зрения людей радости и удовольствия «нормальной жизни». Такие, как английский футбол на Рождество и Новый год.