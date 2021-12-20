АПЛ не будет переносить игры из-за коронавируса

Руководство АПЛ не намерено переносить поединки из-за коронавируса. Пресс-служба лиги выпустила сообщение:

Несмотря на то, что ряд клубов столкнулся с заражениями, лига намерена продолжить текущее расписание игр там, где это возможно. Здоровье и благополучие всех заинтересованных сторон остаются нашим приоритетом. Мы будем продолжать следить за рекомендациями в области общественного здравоохранения, действуя с осторожностью.

Лига не предоставит никаких конкретных подробностей о командах или отдельных лицах, а о вакцинации футболистов теперь будет публично сообщаться в конце каждого месяца, начиная с января.