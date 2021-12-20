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АПЛ не будет переносить игры из-за коронавируса

вчера, 21:01

Руководство АПЛ не намерено переносить поединки из-за коронавируса. Пресс-служба лиги выпустила сообщение:

Несмотря на то, что ряд клубов столкнулся с заражениями, лига намерена продолжить текущее расписание игр там, где это возможно. Здоровье и благополучие всех заинтересованных сторон остаются нашим приоритетом. Мы будем продолжать следить за рекомендациями в области общественного здравоохранения, действуя с осторожностью.

Лига не предоставит никаких конкретных подробностей о командах или отдельных лицах, а о вакцинации футболистов теперь будет публично сообщаться в конце каждого месяца, начиная с января.

Ранее в нескольких командах были зафиксированы вспышки заболеваемости COVID-19. В связи с этим ряд встреч АПЛ были перенесены.

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Перевод с premierleague.com Фото: twitter АПЛ
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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:41
от этого решения в плюсе только шейхи. Поздравляю Сити с чемпионством
Triem
Triem
сегодня в 04:52
¯\_(ツ)_/¯
ОПС
ОПС
сегодня в 04:22
Им там виднее.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:09
АПЛ не будет, короновирус - будет.
1bear
1bear
вчера в 23:38
вторыми составами будут играть???
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:12
И что теперь, каждый сезон переносить? Пусть играют, меньше будут обращать внимание на этот "вирус".
sash71
sash71
вчера в 22:43
Пусть выставляют второй, третий итд составы. Корона встала клином видите ли во всем. Грипп тот же не менее опасен для здоровья и распространяется так же но изза него никто никогда ничего не переносил.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:21
🤦🏽‍♂️ Кто бы сомневался конечно...в Челси помимо восьмерых заболевших основы, вроде сегодня ещё двое добавились. Ну ничего молодняк побегает же. Они то точно не заболеют и не разнесут..
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:03
Это правильное решения
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:38
Хорошо если сыграют а то кроме АПЛ смотреть больше нечего.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
Все решают бабки!!!
протон
протон
вчера в 21:08
The show must go on, Ну приобретут естественный иммунитет, переболеют, конечно не без жертв. Ну хотя бы так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:04
И не надо,нам же хорошо!
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