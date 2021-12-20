Клубы АПЛ отказались переносить игры 20-го тура из-за COVID-19

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вчера, 19:53

Руководители клубов АПЛ приняли решение не переносить поединки 20-го тура чемпионата страны из-за коронавируса.

Функционеры провели общее собрание с руководством лиги, на котором большинством голосов было принято решение отказаться от переноса игр, запланированных на 28–30 декабря. Команды надеются продолжить играть без вынужденной паузы. Во время встречи некоторые руководители выразили возмущение тем, что отдельные встречи были отложены, а другие — нет. АПЛ дала понять клубам, что им придется задействовать игроков до 21 года для замены футболистов, недоступных из-за заражения COVID-19 или травм.

C 28 по 30 декабря в чемпионате Англии пройдут шесть поединков: «Арсенал» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Тоттенхэм», «Лестер» — «Ливерпуль», «Челси» — «Брайтон», «Брентфорд» — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».