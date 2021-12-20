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Клубы АПЛ отказались переносить игры 20-го тура из-за COVID-19

вчера, 19:53

Руководители клубов АПЛ приняли решение не переносить поединки 20-го тура чемпионата страны из-за коронавируса.

Функционеры провели общее собрание с руководством лиги, на котором большинством голосов было принято решение отказаться от переноса игр, запланированных на 28–30 декабря. Команды надеются продолжить играть без вынужденной паузы. Во время встречи некоторые руководители выразили возмущение тем, что отдельные встречи были отложены, а другие — нет. АПЛ дала понять клубам, что им придется задействовать игроков до 21 года для замены футболистов, недоступных из-за заражения COVID-19 или травм.

C 28 по 30 декабря в чемпионате Англии пройдут шесть поединков: «Арсенал» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Тоттенхэм», «Лестер» — «Ливерпуль», «Челси» — «Брайтон», «Брентфорд» — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:54
Не жалеют они молодежь
112910415
112910415
вчера в 20:42, ред.
уже нет решения, которое бы устроило всех (
ДСА
ДСА
вчера в 20:19
Абсолютно верно, и не проверить есть ковид или нет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:11
Нет никакой эпидемии !
Обычный грипп , устроили хрен знает что !
shlomo
shlomo
вчера в 20:10
Что хотим, то и делаем.... это даже не обсуждаемо...
протон
протон
вчера в 20:09
Откуда столько радости? Почему молодёжь - это хорошо? А то, что они точно так же могут заболеть после контакта с основной никого не беспокоит? Какой боксинг дэй, если в одних топ-командах нет кучи игроков основы, а в других всё почти ок, и они от контакта тоже могут заразиться по итогу?
О какой интересной и конкурентной борьбе в чемпионате может идти речь?
Сантус
Сантус
вчера в 20:07, ред.
Да нам вроде как и продолжайте...но что будут делать когда малолетки закончатся?)Или шоу маст гоу он?
particular
particular
вчера в 20:06
АПЛ - это государство в государстве, - они могут себе позволить некоторые вольности...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:04
Нам же лучьше,будет что посмотреть!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:02
Да хрен с ними, пусть играют и заражают друг друга.
Futurista
Futurista
вчера в 20:01, ред.
В Англии растет заболеваемость...в Лондоне введен режим ЧС...если им сейчас оглядываться на ковид вообще чемп можно отменять...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:55
Наверное это правильно
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:54
Может так правильно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:54
Сыграют не все.
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