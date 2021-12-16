АПЛ перенесла ещё четыре игры из-за вспышки COVID-19 в командах

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вчера, 22:32

Английская Премьер-Лига приняла решение отложить сразу несколько поединков, запланированных на предстоящие выходные. Причина — множественные случаи COVID-19 в клубах.

18 декабря не состоятся игры «Саутгемптон» — «Брентфорд», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» — «Норвич Сити». Также отложен поединок «Эвертон» — «Лестер Сити», запланированный на 19 декабря. Сообщается, что у «Брентфорда», «Уотфорда», «Норвича» и «Лестера» из-за вспышки коронавируса закрыты клубные базы, игроки не могут подготовиться к матчам. Кроме того, у некоторых клубов не хватает футболистов для формирования заявки на матчи.

Ранее днем было объявлено, что матч «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» в субботу также не будет сыгран.