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АПЛ перенесла ещё четыре игры из-за вспышки COVID-19 в командах

вчера, 22:32

Английская Премьер-Лига приняла решение отложить сразу несколько поединков, запланированных на предстоящие выходные. Причина — множественные случаи COVID-19 в клубах.

18 декабря не состоятся игры «Саутгемптон» — «Брентфорд», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» — «Норвич Сити». Также отложен поединок «Эвертон» — «Лестер Сити», запланированный на 19 декабря. Сообщается, что у «Брентфорда», «Уотфорда», «Норвича» и «Лестера» из-за вспышки коронавируса закрыты клубные базы, игроки не могут подготовиться к матчам. Кроме того, у некоторых клубов не хватает футболистов для формирования заявки на матчи.

Ранее днем было объявлено, что матч «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» в субботу также не будет сыгран.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:30
Двойные стандарты в АПЛ...игры тоттенхема и МЮ перенесли, а того же Челси вчера оставили....хотя там тоже 3-4 игрока основы заразились
f3m2kxmjjhpr
f3m2kxmjjhpr
сегодня в 07:57
Уже ничего не будет, как прежде.....это печально.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:07
И это всё у привитых людей....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:27
Накрыло их не по детски
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:49
АПЛ пала.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:34
Как у них там всё запущено
beefs
beefs
сегодня в 00:50
19-й снова наступает...
протон
протон
вчера в 23:03
Вот Лестер красавчики. Заболело 7 игроков основы, плевать играем теми кто может. Вылетели из ЛЕ и не ноют
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 23:02
Цирк. Они там давно уже все вакцинированы, а теперь появился этот 73омикрон и их заставляют сдавать эти экспресс-тесты которые не работают
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34
Так и до лок-дауна недалеко
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