«Клермон» — «Страсбур». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Страсбур», который состоится 22 декабря 2021 года
«Клермон»
«Клермон» является новичком Лиги 1 и главной его задачей становится сохранение прописки в главном чемпионате Франции. Перед стартом очередного тура клуб занимает 16 место и только в прошлой игре прервал серию без побед. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией, ведь «Клермон» пропустил уже 32 мяча. В игре со «Страсбуром» от футболистов ждут полной самоотдачи и желания победить.
18 декабря «Клермон» уверенно обыграл «Bas d'Avignon» в кубке Франции (4:0), а 12 числа команда на выезде одолела «Анже» (1:0).
«Страсбур»
Мало кто ожидал такой уверенной игры от команды, однако она полностью оправдывает ожидания своих поклонников. «Страсбур» занимает седьмое место и набрал 26 очков. Коллектив очень хорошо играет в атаке (34 забитых мяча), что является вторым после ПСЖ результатом в Лиге 1. Клуб несколько встреч не проигрывает в гостях, а матч с новичком чемпионата Франции станет неплохой возможностью для набора очков.
16 декабря в кубке Франции «Страсбур» минимально обыграл «Валансьен» (1:0), а в чемпионате уступил на своем поле «Марселю» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Клермон» – 3.18
- Ничья – 3.35
- Победит «Страсбур» – 2.45
Статистика
- «Клермон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Страсбур» не проигрывает на выезде уже четыре встречи подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Страсбур» не может выиграть у «Клермона» уже четыре поединка подряд
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Оба коллектива любят сыграть в закрытый футбол и не будут рисковать, атакуя небольшими силами. Предполагаем, что много мячей болельщики в этой встрече не увидят.