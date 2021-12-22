«Клермон» — «Страсбур». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 12:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Страсбур», который состоится 22 декабря 2021 года

«Клермон»

«Клермон» является новичком Лиги 1 и главной его задачей становится сохранение прописки в главном чемпионате Франции. Перед стартом очередного тура клуб занимает 16 место и только в прошлой игре прервал серию без побед. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией, ведь «Клермон» пропустил уже 32 мяча. В игре со «Страсбуром» от футболистов ждут полной самоотдачи и желания победить.

18 декабря «Клермон» уверенно обыграл «Bas d'Avignon» в кубке Франции (4:0), а 12 числа команда на выезде одолела «Анже» (1:0).

«Страсбур»

Мало кто ожидал такой уверенной игры от команды, однако она полностью оправдывает ожидания своих поклонников. «Страсбур» занимает седьмое место и набрал 26 очков. Коллектив очень хорошо играет в атаке (34 забитых мяча), что является вторым после ПСЖ результатом в Лиге 1. Клуб несколько встреч не проигрывает в гостях, а матч с новичком чемпионата Франции станет неплохой возможностью для набора очков.

16 декабря в кубке Франции «Страсбур» минимально обыграл «Валансьен» (1:0), а в чемпионате уступил на своем поле «Марселю» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 3.18

Ничья – 3.35

Победит «Страсбур» – 2.45

Статистика

«Клермон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Страсбур» не проигрывает на выезде уже четыре встречи подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Страсбур» не может выиграть у «Клермона» уже четыре поединка подряд

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Оба коллектива любят сыграть в закрытый футбол и не будут рисковать, атакуя небольшими силами. Предполагаем, что много мячей болельщики в этой встрече не увидят.