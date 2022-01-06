«Реал» Сосьедад — «Сельта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 января 2022, 13:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Сосьедад — «Сельта», который состоится 08 января 2022 года

«Реал» Сосьедад

После нескольких туров лидерства в турнирной таблице, команду постигла череда неудач, в которой она потерпела четыре поражения в пяти поединках. Это существенно опустило их вниз и сейчас клуб идет на седьмом месте с 30 очками в активе. Чтобы вернуться на верхние строчки Примеры, тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов, а также над линией обороны, ведь в последних поединках команда много пропускала.

5 января «Реал» Сосьедад выиграл у «Леганеса» в кубке Испании (3:2), а второго числа разошелся миром с «Алавесом» в чемпионате (1:1).

«Сельта»

Коллектив держится в середине турнирной таблицы и редко проигрывает в последних матчах. «Сельта» расположилась на 12 месте и набрала 23 очка, однако подняться выше ей будет сложно, ввиду отсутствия стабильности в чемпионате. В матче с кризисным соперником, клуб может воспользоваться ситуацией и даже замахнуться на выездную победу. Команда имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (22:22) и постарается ее улучшить уже в следующей встрече.

05 января «Сельта» проиграла «Бальеаресу» в кубке Испании (1:2), а второго числа обыграла «Бетис» в чемпионате (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 1.884

Ничья – 3.53

Победит «Сельта» – 4.53

Статистика

«Сельта» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Реал» Сосьедад одержал только четыре победы

Пять из шести последних матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл четыре из пяти последних встреч с «Сельтой»

Семь из десяти последних матчей между клубами на поле «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.53. «Реал» Сосьедад не внушает доверия в плане результатов, поэтому мы предполагаем, что матч пройдет невзрачно и без обилия голевых моментов у ворот обеих команд. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.