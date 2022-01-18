«Валенсия» — «Севилья», Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Севилья», который состоится 19 января 2022 года
«Валенсия»
«Летучие мыши» проводят неоднозначный сезон, и серия побед часто сменяется серией поражений. Команда идет на десятом месте с набранными 28 очками и имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (32:32). В случае успешной второй половины чемпионата Испании коллектив может побороться за зону еврокубков, но уже в предстоящем матче их ждет грозный оппонент из группы лидеров.
16 января «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Балеарес» (1:0), а восьмого числа крупно проиграла мадридскому «Реалу» в чемпионате (1:4).
«Севилья»
«Севилья» проводит отличный сезон и уже ушла в отрыв от конкурентов, держа впереди только «Реал» Мадрид. Команда набрала 44 очка, что на пять баллов меньше, чем у лидера при одной игре в запасе. Чтобы создать конкуренцию за чемпионство команде нельзя терять очки в ближайших матах и отставать сильнее. «Севилья» имеет хорошую разницу мячей (31:13) и является лучшим клубом Примеры по числу пропущенных мячей.
16 января «Севилья» проиграла на выезде «Бетису» (1:2), а девятого числа минимально обыграла на своем поле «Хетафе» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» – 3.22
- Ничья – 3.17
- Победит «Севилья» – 2.46
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
- «Севилья» выиграла шесть из десяти последних выездных поединков
- «Валенсия» проиграла пять последних матчей «Севилье»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.46. В последних личных встречах между командами, «Севилья» не оставляет шансов «Валенсии» и в этом сезоне также выглядит гораздо убедительнее. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.