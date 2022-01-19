«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эспаньол» — «Бетис», который состоится 21 января 2022 года
«Эспаньол»
Команда из Барселоны только в этом году вернулась в Ла-Лигу и всеми силами старается сохранить свое место. «Эспаньол» держится в середине турнирной таблицы, а именно занимает 11 место с набранными 27 очками. В последних пяти турах коллектив набрал семь очков, что является средним результатом. Предстоящий матч с «Бетисом» будет очень сложным, но держать интригу до последних минут.
18 января «Эспаньол» сыграл вничью с «Кадисом» (2:2), а 15 числа команда проиграла на выезде «Мальорке» (1:2).
«Бетис»
«Бетис» стал настоящим открытием нынешнего сезона и идет в группе лидеров. Команда занимает третье место с 37 очками и отстает от «Реала» Мадрид на 12 пунктов. Клубу будет очень сложно навязать борьбу за чемпионство, но остаться в зоне Лиги Чемпионов при стабильных результатах ему вполне по силам. В игре с «Эспаньолом» сразу несколько игроков не смогут помочь коллективу по разным обстоятельствам.
18 января «Бетис» крупно обыграл в чемпионате «Алавес» (4:0), а 16 числа оказался сильнее «Севильи» в кубке Испании (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эспаньол» – 3.26
- Ничья – 3.16
- Победит «Бетис» – 2.44
Статистика
- Девять из десяти матчей «Эспаньола» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Бетис» проиграл только три матч из последних десяти на выезде
- Пять из шести последних поединков между клубами в основное время завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти встреч клубов на поле «Эспаньола» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. Команды часто отличаются в воротах друг друга, и мы предполагаем, что в этот раз также порадуют болельщиков забитыми мячами. Прогнозируем результативный поединок.