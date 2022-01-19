«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 января 2022, 16:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эспаньол» — «Бетис», который состоится 21 января 2022 года

«Эспаньол»

Команда из Барселоны только в этом году вернулась в Ла-Лигу и всеми силами старается сохранить свое место. «Эспаньол» держится в середине турнирной таблицы, а именно занимает 11 место с набранными 27 очками. В последних пяти турах коллектив набрал семь очков, что является средним результатом. Предстоящий матч с «Бетисом» будет очень сложным, но держать интригу до последних минут.

18 января «Эспаньол» сыграл вничью с «Кадисом» (2:2), а 15 числа команда проиграла на выезде «Мальорке» (1:2).

«Бетис»

«Бетис» стал настоящим открытием нынешнего сезона и идет в группе лидеров. Команда занимает третье место с 37 очками и отстает от «Реала» Мадрид на 12 пунктов. Клубу будет очень сложно навязать борьбу за чемпионство, но остаться в зоне Лиги Чемпионов при стабильных результатах ему вполне по силам. В игре с «Эспаньолом» сразу несколько игроков не смогут помочь коллективу по разным обстоятельствам.

18 января «Бетис» крупно обыграл в чемпионате «Алавес» (4:0), а 16 числа оказался сильнее «Севильи» в кубке Испании (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 3.26

Ничья – 3.16

Победит «Бетис» – 2.44

Статистика

Девять из десяти матчей «Эспаньола» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Бетис» проиграл только три матч из последних десяти на выезде

Пять из шести последних поединков между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Четыре из пяти встреч клубов на поле «Эспаньола» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. Команды часто отличаются в воротах друг друга, и мы предполагаем, что в этот раз также порадуют болельщиков забитыми мячами. Прогнозируем результативный поединок.