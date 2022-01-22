«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Валенсия», который состоится 22 января 2022 года

«Атлетико»

Мадридский клуб потерял много очков и существенно отстал от группы лидеров. «Матрасники» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании и набрали 33 очка, что на 16 пунктов меньше, чем у лидера. Матчи с «Валенсией» всегда были принципиальные и непростые, поэтому команде Диего Симеоне придется приложить максимум усилий для достижения результата. «Атлетико» имеет положительную разницу мячей (33:24), но пропускает гораздо больше, чем в прошлом сезоне.

19 января «Атлетико» проиграл в кубке Испании «Реалу» Сосьедад (0:2), а 13 числа в Суперкубке уступил «Атлетику» (1:2).

«Валенсия»

После нескольких удачных матчей, «Валенсию» снова настигла полоса провальных матчей. В последних пяти турах чемпионата Испании «летучие мыши» набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице. К предстоящему матчу с чемпионом страны, тренерскому штабу следует качественно подготовиться и постараться поймать соперника на ошибках. «Валенсия» в последнее время пропускает в каждом матче и имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (33:33).

19 января «Валенсия» разошлась миром с «Севильей» (1:1), а 16 числа обыграла в кубке Испании «Балеарес» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.425

Ничья – 4.52

Победит «Валенсия» – 9.47

Статистика

Восемь из десяти последних «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» проиграла восемь из десяти матчей с «Атлетико» на выезде

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.52. Команда Диего Симеоне очень нестабильна на данном отрезке сезона и часто испытывает проблемы с реализацией моментов. Предполагаем, что и в этот раз мадридский клуб будет вынужден поделиться очками с «Валенсией».