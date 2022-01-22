«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Валенсия», который состоится 22 января 2022 года
«Атлетико»
Мадридский клуб потерял много очков и существенно отстал от группы лидеров. «Матрасники» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании и набрали 33 очка, что на 16 пунктов меньше, чем у лидера. Матчи с «Валенсией» всегда были принципиальные и непростые, поэтому команде Диего Симеоне придется приложить максимум усилий для достижения результата. «Атлетико» имеет положительную разницу мячей (33:24), но пропускает гораздо больше, чем в прошлом сезоне.
19 января «Атлетико» проиграл в кубке Испании «Реалу» Сосьедад (0:2), а 13 числа в Суперкубке уступил «Атлетику» (1:2).
«Валенсия»
После нескольких удачных матчей, «Валенсию» снова настигла полоса провальных матчей. В последних пяти турах чемпионата Испании «летучие мыши» набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице. К предстоящему матчу с чемпионом страны, тренерскому штабу следует качественно подготовиться и постараться поймать соперника на ошибках. «Валенсия» в последнее время пропускает в каждом матче и имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (33:33).
19 января «Валенсия» разошлась миром с «Севильей» (1:1), а 16 числа обыграла в кубке Испании «Балеарес» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.425
- Ничья – 4.52
- Победит «Валенсия» – 9.47
Статистика
- Восемь из десяти последних «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
- «Атлетико» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Валенсия» проиграла восемь из десяти матчей с «Атлетико» на выезде
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.52. Команда Диего Симеоне очень нестабильна на данном отрезке сезона и часто испытывает проблемы с реализацией моментов. Предполагаем, что и в этот раз мадридский клуб будет вынужден поделиться очками с «Валенсией».