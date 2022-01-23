«Реал» Мадрид — «Эльче». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Эльче», который состоится 23 января 2022 года

«Реал» Мадрид

Команда Карло Анчелотти удерживает лидерство в чемпионате Испании и набрала уже 49 очков. «Реал» Мадрид опережает на три пункта ближайшего преследователя, а также имеет на одну сыгранную игру меньше. Коллектив имеет лучшую результативность в чемпионате (45 мячей) и в поединке с командой из нижней части турнирной таблицы надеяться ее улучшить. Эксперты отдают абсолютное предпочтение мадридскому клубу, учитывая, что разница между команда составляет 27 очков.

20 января «Реал» Мадрид только в дополнительно время обыграл «Эльче» (2:1) в кубке Испании, а 16 января одолел «Атлетик» в Суперкубке (2:0).

«Эльче»

После ряда неудач «Эльче» начал стабильно набирать очки и в последних трех турах заработал семь балов. Клуб занимает 15 место и набрал 22 пункта, однако этого мало, чтобы обезопасить себя от зоны вылета, отрыв от которой составляет всего четыре очка. Выездной матч с «Реалом», предполагает, что команде придется большую часть игры обороняться, поэтому футболистам следует аккуратно относиться к немногочисленным шансам в контратаках.

20 января «Эльче» проиграл «Реалу» Мадрид в дополнительное время кубка Испании (1:2), а 16 числа обыграл на своем поле «Вильярреал» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.177

Ничья – 8.03

Победит «Эльче» – 17.85

Статистика

«Реал» Мадрид проиграл один матч из десяти последних, а «Эльче» уступил в трех поединках

«Реал» Мадрид пропустил всего четыре мяча на своем поле в последних десяти поединках

«Эльче» проиграл шесть из восьми последних матчей с «королевским» клубом

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Реал» Мадрид с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. «Эльче» потерял много сил в кубковом матче с «Реалом» и даже был близок к победе, однако в этот раз коллектив вряд ли сможет оказать серьезно сопротивление «сливочным». Прогнозируем уверенную победу хозяев.