«Эйпен» — «Стандард». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Эйпен» — «Стандард», который состоится 26 января 2022 года

«Эйпен»

«Эйпен» находится в плохой физической форме и не может выиграть уже несколько матчей, набрав всего одно очко в пяти турах. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на 12 месте с набранными 24 баллами и пока не может найти свой футбол. Команда имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (31:39) и нуждается в больших изменениях. Матч со «Стандардом» обещает быть интересным и неуступчивым.

22 января «Эйпен» сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1), а 16 числа на своем поле уступил «Серкль Брюгге» (0:2).

«Стандард»

У «Стандарда» не заканчивается черная полоса в чемпионате, где команда никак не может добыть победу. На данный момент клуб занимает только 14 место с 25 очками и на 6 пунктов опережает соперников из зоны вылета. Тем не менее, при дальнейших неутешительных результатах, у коллектива могут появиться серьезные проблемы с сохранением прописки в высшей лиге Бельгии. В последних пяти турах «Стандард» набрал всего пять очков.

23 января «Стандард» сыграл вничью с чемпионом страны «Брюгге» (2:2), а 16 числа разошелся миром с «Андерлехтом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйпен» – 3.15

Ничья – 3.37

Победит «Стандард» – 2.32

Статистика

Оба клуба выиграли по три поединка из десяти последних десяти матчей

Шесть последних матчей «Стандарда» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Стандард» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эйпеном»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. В личных встречах соперники много забивают друг другу и в предстоящем поединке вероятнее всего такая тенденция повторится. Прогнозируем результативный поединок.