«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч финала кубка Португальской лиги «Бенфика» — «Спортинг», который состоится 29 января 2022 года
«Бенфика»
«Бенфика» не падает ниже своего уровня, но в некоторых поединках команде не хватает везения. В чемпионате Португалии она идет на третьем месте с 44 очками, отставая от лидера «Порту» на девять баллов. Финал кубка лиги Португалии может стать важным трофеем для коллектива в этом сезоне, так как выиграть чемпионат будет проблематично. Матчи со «Спортингом» всегда принципиальны, поэтому болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.
25 января в полуфинале турнира «Бенфика» в серии пенальти прошла «Боавишту» (2:1), а 21 числа в матче чемпионата одолела на выезде «Ароку» (2:0).
«Спортинг»
«Бело-зеленые» находятся в неплохой физической форме и на три пункта опережают «Бенфику» в чемпионате. «Спортинг» занимает второе место с 47 очками и на данный момент показывает более стабильные выступления. Коллектив имеет лучшую защиту в чемпионате Португалии и пропустил всего 12 мячей в сезоне. Финал имеет дополнительную интригу, ведь обе команды являются принципиальными соперниками.
26 января в полуфинале «Спортинг» минимально обыграл «Санта-Клару» (2:1), а в чемпионате на своем поле уступил «Браге» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бенфика» – 2.44
- Ничья – 3.6
- Победит «Спортинг» – 2.75
Статистика
- «Бенфика» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из восьми поединков «Спортинга» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- В десяти последних матчах «Бенфика» шесть раз обыграла «Спортинг», а уступила только трижды
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предсказать победителя в финале довольно сложно, поэтому предлагаем поверить в результативный матч с самого стартового свистка. Вероятнее всего, команды обменяются голами и подарят болельщикам зрелищный футбол.