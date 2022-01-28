«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч финала кубка Португальской лиги «Бенфика» — «Спортинг», который состоится 29 января 2022 года

«Бенфика»

«Бенфика» не падает ниже своего уровня, но в некоторых поединках команде не хватает везения. В чемпионате Португалии она идет на третьем месте с 44 очками, отставая от лидера «Порту» на девять баллов. Финал кубка лиги Португалии может стать важным трофеем для коллектива в этом сезоне, так как выиграть чемпионат будет проблематично. Матчи со «Спортингом» всегда принципиальны, поэтому болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.

25 января в полуфинале турнира «Бенфика» в серии пенальти прошла «Боавишту» (2:1), а 21 числа в матче чемпионата одолела на выезде «Ароку» (2:0).

«Спортинг»

«Бело-зеленые» находятся в неплохой физической форме и на три пункта опережают «Бенфику» в чемпионате. «Спортинг» занимает второе место с 47 очками и на данный момент показывает более стабильные выступления. Коллектив имеет лучшую защиту в чемпионате Португалии и пропустил всего 12 мячей в сезоне. Финал имеет дополнительную интригу, ведь обе команды являются принципиальными соперниками.

26 января в полуфинале «Спортинг» минимально обыграл «Санта-Клару» (2:1), а в чемпионате на своем поле уступил «Браге» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 2.44

Ничья – 3.6

Победит «Спортинг» – 2.75

Статистика

«Бенфика» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из восьми поединков «Спортинга» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

В десяти последних матчах «Бенфика» шесть раз обыграла «Спортинг», а уступила только трижды

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предсказать победителя в финале довольно сложно, поэтому предлагаем поверить в результативный матч с самого стартового свистка. Вероятнее всего, команды обменяются голами и подарят болельщикам зрелищный футбол.