«Гент» – «Антверпен». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Гент» – «Антверпен», который состоится 30 января 2022 года

«Гент»

Коллектив в последнее время идет без поражений, но часто играет вничью. Такие результаты не могут повлиять на продвижение команды по турнирной таблице, поэтому «Гент» занимает пятое место и набрал 37 очков. Предстоящий поединок с «Антверпеном» станет одним из центральных матчей тура, поэтому зрителям скучать не придется. В последних пяти турах «Гент» набрал семь очков, и имеет статистику забитых и пропущенных мячей (36:25).

25 января «Гент» сыграл вничью с «Остенде» (1:1), а 22 числа разошелся миром с «Шарлеруа» (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Бельгии.

«Антверпен»

«Антверпен» демонстрирует стабильные результаты и надеется побороться за чемпионство, в случае осечек лидера «Юнион Сент-Жиллуаз». Коллектив занимает третье место и набрал 44 очка, при этом имея серию без поражений из нескольких матчей подряд. Клуб много забивает (43 мяча) и в предстоящей встрече постарается улучшить свой показатель. Игра с «Гентом» будет сложной и напряженной с моментами у обоих ворот.

25 января «Антверпен» разошелся миром с «Сент-Трюйденом» (1:1), а 21 числа коллектив обыграл «Остенде» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.869

Ничья – 3.82

Победит «Антверпен» – 3.99

Статистика

Четыре последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Последние четыре матча «Гента» в чемпионате закончились вничью

«Антверпен» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Гента»

«Антверпен» не уходит с поля без забитого мяча на выезде уже 16 встреч подряд

Прогноз

Поставить на победу «Антверпена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.99. Предполагаем, что матч пойдет не по сценарию «Гента», что повлияет на его ход. Прогнозируем выездную победу «Антверпена», который сможет укрепить свою позицию в турнирной таблице.