«Стандард» – «Мехелен». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Стандард» – «Мехелен», который состоится 30 января 2022 года

«Стандард»

После нескольких поражений «Стандард» уже три матча подряд не уходит с поля без набранных очков и это уже немного повлияло на место в турнирной таблице. Клуб занимает 12 место 28 очками в активе и в случае дальнейших успехов имеет хорошие шансы подняться еще выше. В случае победы в нынешней встрече над «Мехеленом», коллектив сможет сократить расстояние от соперник всего до двух пунктов.

26 января «Стандард» обыграл на выезде «Эйпен» (2:0), а 23 числа на своем поле выстояла ничью с «Брюгге» (2:2).

«Мехелен»

«Мехелен» потерял стабильность и чередует победы и поражения. Такой набор очков не позволил команде остаться в восьмерке лучших турнирной таблицы, и она опустилась уже на девятое место с 33 очками. Тем не менее, отставание от ближайшего соперника составляет один пункт и клуб легко может вернуться на несколько позиций. Матч со «Стандардом» может стать хорошей возможностью набрать три очка, однако следует исключить недооценку соперника.

23 января «Мехелен» минимально проиграл «Андерлехту» (0:1), а седьмого числа в товарищеском матче крупно проиграл «Вехену» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стандард» – 2.05

Ничья – 3.74

Победит «Мехелен» – 3.59

Статистика

Оба коллектива выиграли только по три матча из последних десяти во всех турнирах

«Стандард» забивал в семи из десяти домашних матчах

«Мехелен» выиграл три из четырех последних встреч с «Кортрейком»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Стандарда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Коллектив кажется, нашел свою игру и на своем стадионе выглядит убедительнее «Мехелена», у которого совсем не идут дела в последний месяц. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.