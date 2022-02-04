«Сельта» – «Райо Вальекано». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» – «Райо Вальекано», который состоится 5 февраля 2022 года

«Сельта»

«Сельта» держится в середине турнирной таблицы и набрал 27 очков. В последних пяти турах клуб заработал 10 баллов и находится на подъеме. Команда при удачном стечении обстоятельств может побороться и за зону еврокубков, ведь отстает от седьмого места на семь очков. В предстоящем матче с «Райо Вальекано», который немного сбавил в результатах, у коллектива будет шанс побороться за полноценные три очка.

22 января «Сельта» сыграла вничью с «Севильей» (2:2), а 19 числа на своем поле разобралась с «Осасуной» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» вернулся только в этом сезоне в Ла-Лигу, спустя несколько лет после вылета, но уже зарекомендовал себя как крепкий коллектив, способных отобрать очки у любой команды. Тем не менее, в последних пяти турах команда выиграла всего один матч и опустилась на восьмое место с 31 набранным очком. Тренерскому штабу следует перезагрузить коллектив и поработать над реализацией моментов, ведь результат в 27 забитых мячей оставляет желать лучшего.

02 февраля «Райо Вальекано» минимально обыграл «Мальорку» в кубке Испании (1:0), а 23 января уступил на своем поле «Атлетику» (0:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.952

Ничья – 3.34

Победит «Райо Вальекано» – 4.46

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сельта» выиграла только три домашних матча их последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сельта» выиграла только два матча из пяти последних с «Райо Вальекано» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Несмотря на то, что «Райо Вальекано» играет в нерезультативный футбол, личные встречи с «Сельтой» чаще всего заканчиваются большим количеством забитых мячей. Предполагаем, что и в этот раз болельщиков порадуют яркой игрой с множеством голов.