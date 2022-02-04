«Сельта» – «Райо Вальекано». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» – «Райо Вальекано», который состоится 5 февраля 2022 года
«Сельта»
«Сельта» держится в середине турнирной таблицы и набрал 27 очков. В последних пяти турах клуб заработал 10 баллов и находится на подъеме. Команда при удачном стечении обстоятельств может побороться и за зону еврокубков, ведь отстает от седьмого места на семь очков. В предстоящем матче с «Райо Вальекано», который немного сбавил в результатах, у коллектива будет шанс побороться за полноценные три очка.
22 января «Сельта» сыграла вничью с «Севильей» (2:2), а 19 числа на своем поле разобралась с «Осасуной» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» вернулся только в этом сезоне в Ла-Лигу, спустя несколько лет после вылета, но уже зарекомендовал себя как крепкий коллектив, способных отобрать очки у любой команды. Тем не менее, в последних пяти турах команда выиграла всего один матч и опустилась на восьмое место с 31 набранным очком. Тренерскому штабу следует перезагрузить коллектив и поработать над реализацией моментов, ведь результат в 27 забитых мячей оставляет желать лучшего.
02 февраля «Райо Вальекано» минимально обыграл «Мальорку» в кубке Испании (1:0), а 23 января уступил на своем поле «Атлетику» (0:1) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 1.952
- Ничья – 3.34
- Победит «Райо Вальекано» – 4.46
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Сельта» выиграла только три домашних матча их последних десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Сельта» выиграла только два матча из пяти последних с «Райо Вальекано» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Несмотря на то, что «Райо Вальекано» играет в нерезультативный футбол, личные встречи с «Сельтой» чаще всего заканчиваются большим количеством забитых мячей. Предполагаем, что и в этот раз болельщиков порадуют яркой игрой с множеством голов.