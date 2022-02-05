«Сент-Этьен» – «Монпелье». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Сент-Этьен» – «Монпелье», который состоится 5 февраля 2022 года

«Сент-Этьен»

Коллектив очень плохо проводит сезон и только в прошлом туре прервал свою серию поражений и набрал три очка. Тем не менее, это не помогло «Сент-Этьену» покинуть последнее место в турнирной таблице, однако отставание от ближайшего соперника сократилось до двух баллов. Предстоящий матч с «Монпелье» будет очень непростым, ведь оппонент находится в хорошей физической форме и рассчитывает на очки в матче с аутсайдером.

30 января «Сент-Этьен» проиграл в кубке Франции «Бержераку» (0:1), а 26 числа обыграл на выезде «Анже» (1:0) уже в чемпионате.

«Монпелье»

Клуб проводит один из самых стабильных сезонов со времен чемпионства и занимает шестое место в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 34 очка и от четвертого места клуб отделяет всего один пункт, что говорит о высокой плотности в Лиге 1. Коллектив набрал девять очков в пяти последних турах и постарается забрать максимум очков во встрече с аутсайдером, где «Монпелье» является безоговорочным фаворитом.

29 января «Монепелье» лишь в серии пенальти проиграл «Марселю» в кубке Франции (1:2), а 23 числа обыграл на своем поле «Монако» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Этьен» – 2.61

Ничья – 3.3

Победит «Монпелье» – 2.98

Статистика

Три последних матча «Сент-Этьена» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Монпелье» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сент-Этьен» не может обыграть «Монпелье» на своем поле уже четыре поединка подряд

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Команды в большинстве личных встреч много забивают и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют зрителей забитыми мячами.