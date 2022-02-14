«Атлетико» – «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» – «Леванте», который состоится 16 февраля 2022 года

«Атлетико»

«Матрасники» потеряли уже много очков, но в последнем матче команда вырвала сложную победу в меньшинстве, что должно было дать им хорошую мотивацию на следующие поединки. «Атлетико» Мадрид идет на пятом месте и набрал 39 очков, что вряд ли устраивает руководство и болельщиков. Диего Симеоне необходимо перезагружать команду и настраивать ее на более результативный и качественный футбол.

12 февраля «Атлетико» обыграл «Хетафе» (4:3), а шестого числа уступил в принципиальном поединке «Барселоне» (2:4).

«Леванте»

У «летучих мышей» в этом сезоне дела идут хуже некуда. Команда идет на последнем месте и сильно отстает даже от прямых конкурентов за спасительные места. «Леванте» набрал 11 очков, и чтобы покинуть зону вылета, ему необходимо отыграть 12 очков, что сделать будет непросто. В предстоящем выездном матче с «Атлетико» вряд ли стоит рассчитывать на очки, однако футболисты приложат максимум усилий, чтобы надежно сыграть в обороне, ведь клу

13 февраля «Леванте» проиграл на своем поле «Бетису» (2:4), а четвертого числа команда крупно проиграла «Хетафе» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.326

Ничья – 5.48

Победит «Леванте» – 11.18

Статистика

«Атлетико» выиграл четыре из десяти последних матчей, а «Леванте» добился только двух побед

Восемь последних выездных матчей «Леванте» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико» не может выиграть у «Леванте» уже три поединка подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами в Мадриде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. «Леванте» находится в очень плохой форме и вряд ли сможет противостоять команде Диего Симеоне на выезде. Прогнозируем уверенную победу мадридского клуба.