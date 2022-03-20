Обматерили, угрожают и оскорбляют. В РПЛ нашли главных общих врагов

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вчера, 10:20

Ожидаемая реакция, когда футбольный корабль тонет.

Привычный мир РПЛ разрушили

Представьте, что чувствуют тренеры и футболисты. Скауты, уборщики, бухгалтера, финансисты и юристы клубов. Люди потеряют работу, и не у всех зарплата была, как у Дзюбы. Отстранение от еврокубков может быть длительным. Финансовое состояние спонсоров изменилось. Некоторые клубы умрут, местные бюджеты перестанут выделять дармовые деньги.

А есть еще страшный пример «Краснодара». Задело рикошетом. Никто из могущественных конкурентов не поможет спасти детище Галицкого. Наоборот найдутся стервятники, которые постараются добить. В условиях стресса самые умные понимают, куда все движется. Но, независимо от интеллекта, многие попытаются найти легкого врага, на котором можно отыграться.

РПЛ и РФС ничего не смогут сделать ни международным судам, ни УЕФА с ФИФА . Зато владельцам клубов, тренерам и футболистам нужно сорваться и выпустить пар. Самая легкая и понятная мишень – арбитры. Поскольку критикуем их с многочисленными примерами и объяснениями, где ошибались нагло и странно, то понимаем, почему именно рефери под ударом. С другой стороны, важно обойтись без истерик.

Слуцкий, Ловчев, Салихова и многие другие или сознательно, или подсознательно понимают, что РПЛ отбросили в развитии на десятилетия. Надо выплеснуть боль и злость. И поскольку рефери со скелетами в шкафах, то увидим немало таких заявлений, как от Заремы. Императрица «Спартака» злилась и на арбитра, и на чемпионат, где нашла «фармы» «Зенита». Предложила добавить еще парочку.

Арбитров больше не контролируют

Хачатурянц оказался в Лондоне. У Дюкова хватает не футбольных проблем. Руководитель арбитров из Португалии предсказуемо отказался работать на РФС . Самые сильные эксперты, которые хотя бы постфактум выносили адекватные решения – а грамотных вердиктов и объяснений стало больше, тоже не будут помогать.

Карасев понимает, что его не возьмут на ЧМ -2022. Нормальные арбитры в шоке от того, как действительность растоптала старания привести их тесный круг в божеский вид. Нет смысла стараться – в РПЛ разницы между вторым и восьмым местами больше не существует, то изначально средние арбитры начали принимать слабые решения. Если не сказать бредовые.

Причем не подумайте, что речь о заговоре против одного клуба. Ошибки пошли в рядовых матчах, которые мало кто смотрит. Кот из дома – мыши на стол. Международного контроля больше нет, а он помогал. Учителей хороших не будет. Только дерзкий и бесполезный для футбольных реформ Широков расскажет, что в России много арбитров-педагогов.

Тут как с генералом. Его воспитывают минимум два-три десятка лет. Если теряют в бою, то найти нового невозможно. Карасев может стать следующим, кто попытается навести порядок в судейском корпусе РФС , но это случится лет через десять. Готовьтесь к конфронтации всех против арбитров. Также бездоказательно можем выдвинуть гипотезу, что отдельные рефери переживают за свое финансовое состояние.

Надеемся, причина свежих ошибок не связана с тем, с чем РФС недавно боролся, и даже наказывал некоторых мелких арбитров за участие в коррупционных схемах и за помощь в организации договорных игр. Засыпает экономика – просыпается криминал. Еще повезло, что Хачатурянц отстранил некоторых одиозных арбитров. Но некоторые могут чудить с умыслом. Это худшая из гипотез, но снова имеет право на существование.

Ошибок будет все больше и больше

Когда эксперт предлагает сделать с арбитром то же самое, что Гоцук сделал с Айртоном, то это уже за гранью, которую раньше переходил Слуцкий, заявляя, что всех арбитров надо бить. Бразилец получил травму после грубого фола, который непристрастный зритель опишет скорее как «оранжевую карточку». Далеко не первое спорное решение в матчах нестабильного «Спартака» этой весной.

Хотя голы в ворота «Краснодара» отменяли по делу, решающее пенальти вызвал вопросы. Три эксперта РФС считают, что Мартинс не нарушил правила, пенальти нельзя было назначать, два проголосовали за Кукуляка и его бригаду с повторами. Как видите, профессиональные люди тоже не могут точно трактовать эпизод. К этому пора привыкнуть. Пока в футболе не прописаны четкие правила, а есть лишь обтекаемые формулировки, количество эпизодов из «серой зоны» довольно большое.

Никто не говорит, что надо расписывать абсолютно все гипотетические моменты в правилах. Достаточно дополнить общий список детальной инструкцией, чтобы не только комментаторы великого телеканала, но и простые зрители понимали логику решений рефери. Например, Иванов вчера пытался объяснить, почему не наказал Гоцука. Но не учел один важный нюанс – в правилах сказано, что нанесение травмы влияет на оценку эпизода.

Судьи сейчас тоже дезориентированные, напуганные, не знают, что будет дальше. Получаем коктейль из страха, злобы, комплексов, эмоциональных реакций, поиска врагов и так далее. Психиатрия на марше. Слишком сложное испытание для российского футбола, чтобы по ходу не зародился культ поиска простых ответов. Почему легионеры уезжают? Предатели. Почему арбитры ошибаются не столько грубо, как часто? Заговор. На рефери теперь жалуется каждый второй.

Судьи всегда были слабым звеном в российском футболе. Слабее только руководители и менеджеры клубов. Ошибки пошли косяком, но параллельно есть еще состояние тех, кто реагирует. Нашлись люди, которые объяснили отмену гола Промеса с пенальти не курьезной ошибкой голландца – ударил одной ногой мячом в другую, а ошибкой арбитра, или вообще наличием игрока за воротами. Но по правилам такой гол нельзя засчитывать.

Эмоций будет много, и чем ближе чисто футбольный крах конкретных команд – «Рубин», похоже, пойдет по пути «Краснодара», да и «Спартак» рискует растерять половину команды, тем громче страсти. А если спокойно сравнивать то, что творили арбитры в РПЛ десять лет назад и сейчас, то разница не в пользу прошлого. Но раз лигу толкают во времена, когда не было денег и перспектив, то не исключаем, что арбитраж снова станет «странным».

Кого винить? Тех, кто потратил миллиарды евро впустую. Рекламировала футбол красивая, но не мудрая женщина, и массовой любви РПЛ не имеет, чтобы выжить за счет фанатов. Да и откуда у народа деньги? Академии никто не строил, а где строили – там проблемы с финансированием. Строго за счет российских игроков не выжить. Тренеров, особенно детских, не готовили. Арбитрами занимались года три-четыре, но сейчас реформу свернут.

РПЛ и ФНЛ – неухоженные. Об этом говорят десятилетиями с известными всем аргументами. А неухоженные конструкции под давлением становятся не лучше, а хуже. На рефери как символе несовершенства отыграются все, кому не лень. Ведь сами подставляются, раньше тоже не справлялись с давлением и чудили. Но учтите новые обстоятельства. У богатых и беспечных людей из мира российского футбола заберут не все, но многое с перспективами включительно.