Билет на футбол. Загадочный матч в Лужниках перед ЧМ-66. Часть 2: у Бразилии в составе будут двукратные чемпионы мира!

1649697304

вчера, 20:15

Продолжаем рассказывать о загадочном матче 29 мая 1966 г. в Лужниках, билет на который оказался выставленным на продажу на интернет-аукционе. Завязка сюжета была изложена в части 1.

Итак, в советской прессе громогласно было объявлено, что в команде Бразилии, которая прибудет в Москву на матч 29 мая, будут как минимум игроки, которые войдут в состав сборной Бразилии на чемпионате мира в Англии. Напомним, что такое сообщение появилось в газете «Труд» 7 апреля.

А что же было в самой Бразилии?

Тут начинается уже интересное. Какой будет вариант предполагаемой сборной Бразилии 7 апреля ещё никто не знал. Кандидатов в ту команду в бразильской прессе опубликовали только через неделю, 15 апреля. Утверждение, что в Лужниках зрители увидят бразильцев, которые окажутся в составе на чемпионате мира — очень оптимистическое и попахивает простым рекламным трюком.

В советской прессе, в том же «Футболе» следили за подготовкой основной сборной Бразилии к мундиалю. Сообщалось, что тренер Висенте Феола отобрал 45 кандидатов, на 4 состава, и проводил подготовку с этими игроками. Вот и заметка в «Футболе» от 8 мая:

А вот команду, которую бразильские чиновники во главе с Жоао Авеланжем собирались направить в Европу на товарищеские матчи, в бразильской прессе сначала называли Seleção dos Esquecidos, т.е. «сборной забытых», потом стали называть сборной Паулиста, так как в неё вошли игроки из штата Сан-Паулу. В конце концов её официально назвали Seleção B do Brasil «сборная Бразилии В» (т.е. вторая). Если у В.Феолы было аж 4 состава лучших, то у Айморе Морейры, назначенного тренером сборной Паулисты, была явно не вторая по силам команда Бразилии. Но до отъезда игры она проводила и собиралась в Европу в мае.

В советской прессе о подготовке той сборной Паулисты к поездке в Европу не говорилось ничего. А бразильская газета Jornal dos Sports (далее — JS) не забывала про ту команду и практически ежедневно сообщала какие-то подробности. Изложим их вкратце, в хронологическом порядке.

2 апреля JS сообщила, что Федерация футбола штата Сан-Паулу собирает сборную для поездки в Европу в мае-июне 1966 г. для проведения 12 матчей с национальными командами разных стран или с клубами. Дебют состоится в Москве в матче против сборной СССР (без указания даты).

5 апреля было сообщено, что матч против сборной СССР состоится 29 мая в Лужниках.

На следующий день JS привела и первый вариант расписания предстоящих матчей сборной Паулисты в Европе:

19 мая — в Бухаресте, Румыния;

23 и 24 мая — в Софии, Болгария;

29 мая — в Москве, СССР ;

10 июня — в Варшаве, Польша;

19 июня — в Аугусбурге, Германия;

23 июня — в Ганновере, Германия, матч со сборной Югославии. В ближайшие дни тренером А.Морейрой должны были быть названы 19 игроков-кандидатов.

8 апреля были опубликованы поправки. Но сначала было принято решение, что сборная В будет играть в голубых футболках, в белых шортах, и в белых гетрах с зелёной окантовкой, т.е. будут использованы официальные цвета Бразильской конфедерации спорта.

Было уточнено, что 19 мая первый матч сборная Паулисты проведёт во Франкфурте против сборной Германии. Среди соперников добавилась не только европейская Испания, но и команда из Африки — Кот-д’Ивуар. Не договорились с Францией, Португалией и Италией.

И решили, что одного тренера для этой сборной будет маловато — добавили тренера из «Сантоса» по имени Лула, и тренера из «Палмейраса» Марио Траваглини. Сам Айморе Морейра был тренером клуба «Сан-Паулу».

11 апреля сообщалось, что тренеры встретились с президентом Федерации Паулисты и обсудили кандидатов и предстоящие матчи.

12 апреля сообщалось, что тренеры не до конца определились с кандидатами. Но список будет включать 25 футболистов, и список рассмотрит сам Жоао Авеланж, который был в ранге министра спорта Бразилии.

Наконец, после многих согласований и учёта интересов 15 апреля в JS был напечатан список кандидатов, в котором оказалось даже больше 25 человек.

Вот полный состав кандидатов в сборную Паулисты из 31 футболиста от 4 клубов штата Сан-Паулу:

В газете есть опечатки — Nené и Bené это один и тот же игрок Bené (его имя Benedito, но в газете JS его и далее называли как Nené), Tupã — это Tupãzinho, ну и по мелочи наберутся ещё описки.

Сначала идёт список по амплуа, затем в разбивкой по клубам.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы сказать: никого из тех, кто мог бы быть включённым в список 22 на ЧМ -66 здесь нет.

Но в данном списке были весьма титулованные футболисты. Например, Мауро Рамос (или Мауро) был в составе сборной Бразилии на 3 предыдущих чемпионатах мира, он двукратный чемпион мира, сыграл все 6 матчей на ЧМ -62. В 1966 г. ему было уже 35 лет.

Многолетний партнёр Пеле по «Сантосу» форвард Пепе — также двукратный чемпион мира, но так и не сыгравший ни одной минуты на мундиалях. Он единственный в мире полевой игрок, являющийся 2-кратным чемпионом мира без сыгранных матчей. В 1966 г. он был 31-летним, у него в послужном списке 41 сыгранный матч официальный и не очень в футболке первой сборной.

Ещё трое были в составе «селесао» на ЧМ -62, но не играли — Коутиньо, Менгалвио и Журандир. Не лишним будет напомнить, что привёл к победе сборную Бразилии на Кубке мира 1962 г. тренер Айморе Морейра.

Двое игроков из 31 кандидата в ноябре 1965 принимали участие в матче против сборной СССР на «Маракане»: Адемар играл весь второй тайм, а Адемир да Гиа был в резерве. Кстати, Адемир да Гиа был сыном одного из сильнейших защитников чемпионата мира 1938 г. Домингоса да Гиа. К своим 6 матчам за основную сборную в 1965 г. младший да Гиа добавил матчи только через 9 лет в 1974 г., причём сыграл на ЧМ -74.

Двое из кандидатов сборной Паулисты — вратарь Феликс и полузащитник Жоэл — это будущие чемпионы мира 1970 года. Правда, Жоэл так и не сыграл на мундиале.

Почти 20 игроков из 31 имели опыт выступления за первую сборную Бразилии в разные годы, но в основном по 1-2 матча в 1965 г. в экспериментальных составах в товарищеских матчах. Все эти игроки были в полном расцвете сил, от 22 до 26 лет.

Через пару недель, а точнее 24 апреля в JS появилось сообщение о предстоящих 4 контрольных матчах сборной Паулисты со сборными других штатов Бразилии с 1 по 14 мая 1966 года. И было подтверждено, что Португалия, Польша, СССР и Германия подтвердили приём команды. От Болгарии, Шотландии и Испании такие подтверждения должны прийти со дня на день.

Как видим, география предстоящего турне постоянно менялась.

26 апреля ещё раз был опубликован весь список из 31 футболиста, приведено расписание 4 игр на территории Бразилии. И была определена дата вылета в Европу — 17 мая 1966 года.

1 и 4 мая, как и планировалось, сборная Паулисты провела матчи в двух городах Бразилии: одну встречу выиграли 2:0, вторую проиграли минимально.

8 мая в JS тренер А.Морейра сообщил, что хочет усилить сборную В новыми 6-7 игроками вместо тех, кого он «отцепит». Разумеется, речь о футболистах штата Сан-Паулу.

Перед третьим контрольным матчем в столице страны городе Бразилиа сборная Паулиста понесла первые потери: один игрок сильно травмировался, троих отстранили до вердикта медиков. Появился один новый игрок, второй так и не прибыл. В двухсторонке два вратаря сменили друг друга в воротах в первой команде, но оба отыграли полный матч — они играли как полевые игроки во второй команде, и также сменили друг друга.

И вот 11 мая, в день третьего контрольного матча, появилась тревожная заметка. В ней утверждается, что завтра сборная Паулиста может быть распущена, если президент федерации футбола штата и Жоао Авеланж не смогут договориться с европейскими федерациями.

Основная проблема состояла в том, что социалистические страны отказались выплатить квоту от реализации билетов на матчи в долларах. Судя по последним упоминаниям перечня принимающих стран, речь шла о Польше и СССР .

Примечательно: 6 мая было сообщение, что уругвайский клуб «Насьональ» из Монтевидео обращался об организации 7 мая матча в Сан-Паулу со сборной Паулисты, но уругвайцы запросили 20 тыс. долларов квоты. С долларами в Лиге Паулиста была напряжёнка, сумма показалась очень большой, клубу отказали.

Теперь с долларами отказали им. Без этих двух матчей в соцстранах не имело смысла ехать в далёкую Европу на другие две игры — не окупалось.

12 мая JS сообщает, что турне в Европу в течение дня будет отменено — скорее всего. По большинству матчей нет подтверждения принимающих сторон. Бразильцы недовольны — видите ли, европейцам не подходит «Сборная В, из Бразилии». Пишут, что из массы запланированных могут состояться «чуть более трёх игр» (так в тексте) — а это не компенсирует ни затраты, ни усилия федерации штата и Конфедерации спорта.

Но накануне состоялся третий контрольный матч в столице страны, в котором сборная Паулисты без проблем разобралась с подопечными Диди со счётом 8:0. В то время в столице и в её окрестностях не было сильных клубов (как и сейчас), так что сборная Федерального округа не являлась серьёзным соперником.

14 и 15 мая в Бразилии были сыграны два контрольных матча: в Рио против Уэльса играл первый состав Висенте Феолы, в Сан-Паулу играл второй состав против Чили. Но второй состав тоже в газетах называли Сборная В. Но «наша» Сборная В, сборная Паулисты, 15 мая должна была провести заключительный контрольный матч в городе Гояния, а это в более 1300 км от Рио.

Матч со сборной Гоянии паулисты, конечно, выиграли — 3:0.

Начиная с 14 мая газета сообщала, что президент федерации штата Сан-Паулу должен встретиться с Жоао Авеланжем и окончательно решить вопрос о турне в Европу.

Об их встрече не сообщалось, у Авеланжа было полно забот об основной сборной перед ЧМ . Но 18 мая (в среду) газета JS сообщила, что сборная Паулисты будет распущена в следующий понедельник, т.е. 23 мая 1966 года. Однако в том же номере писали, что Айморе Морейра надеется укрепить состав своей сборной Паулисты. Он всё надеялся на возвращение в строй троих травмированных футболистов.

18 мая также было сказано, что сборная Паулисты проведёт в воскресенье 22 мая матч с португальским клубом «Белененсеш», который начинал своё турне по Южной Америке.

Ранее несколько раз было сообщено, что сборная Паулисты будет сразу же распущена, как только будет понятно, что поездка в Европу не состоится. Но в газете по-прежнему сборную Паулисты представляли, как ту, что поедет в Европу.

А команда продолжала тренироваться, тренер Морейра хотел получить в состав ещё игроков для усиления атаки. Ведь 19 мая в тренировочной игре (в каждом тайме новый состав) против «Палмейраса» травму получил Пепе.

22 мая, в день последней игры сборной Паулиста, газета JS вновь сообщила о том, что поездка в Европу не состоится, и команда официально будет распущена завтра.

Свой последний матч сборная Паулисты выиграла 3:1. Газета JS дала репортаж с того матча в выпуске от 23 мая. И всё, никакой другой информации о судьбе той сборной не было. Ну, так объявили же заранее — распустят команду 23 числа.

К сожалению, в советской прессе о коллизиях с организацией матча 29 мая в Лужниках против Бразилии не сообщалось вовсе.

Каково же было удивление бразильской стороны, когда, по всей видимости, 24 мая (газеты написали об этом 25 мая) из Советского Союза пришла очередная телеграмма…