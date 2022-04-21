«Леванте» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:31

«Леванте»

«Леванте» поднялся на предпоследнее место чемпионата, одержав две победы в трех последних турах. Успешными для команды оказались матчи с «Вильярреалом» (2:0) и «Гранадой» (4:1), между которыми было зафиксировано 17 поражение в сезоне – «Барселона» (2:3).

В домашних играх Примеры «Леванте» по ходу сезона установил такие цифры: три победы, семь ничейных встреч и шесть поражений.

«Севилья»

«Севилья» упустила второе место рейтинга, проиграв два из прошлых трех матчей чемпионата. Команда потерпела неудачи в противостояниях с «Барселоной» (0:1) и «Реалом» (2:3), между которыми была оформлена 16 победа – «Гранада» (4:2).

Гостевые игры в текущем розыгрыше Примеры «Севилья» провела так: пять побед, восемь ничьих и три проигрыша.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» — 3.540

Ничья – 3.500

Победит «Севилья» — 2.200

Статистика

«Севилья» выиграла 3 последних матча против «Леванте»

«Леванте» обеспечил выигрыш ставки ТБ (2,5) в 3 из прошлых 4 матчей Ла Лиги

(2,5) в 3 из прошлых 4 матчей Ла Лиги «Севилья» забивала минимум 2 гола в 2 прошлых турах чемпионата Испании

Прогноз

Поставить на тотал больше 2,5 гола в предстоящей игре букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.040.