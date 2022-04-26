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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:04
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли три из прошлых четырех матчей АПЛ. В этой серии команда заработала только три балла, одолев дома «Норвич» (3:2), а неудачи фиксировались по итогам очных встреч с «Эвертоном» (0:1), «Ливерпулем» (0:4) и «Арсеналом» (1:3).

Выделим, что домашние матчи чемпионата Англии «МЮ» провел так: девять выигрышей, четыре ничьи и четыре поражения. Общий счет этих встреч 28:21 в пользу хозяев поля.

«Челси»

В активе «Челси» три победы за пять предыдущих туров чемпионата Англии. В отчетный период лондонский клуб проигрывал «Брентфорду» (1:4) и «Арсеналу» (2:4), а побеждал «Ньюкасл» (1:0), «Саутгемптон» (6:0) и «Вест Хэм» (1:0).

Успешность «Челси» в выездных матчах текущего созыва АПЛ следующая: 11 победных встреч, три ничейных и только два проигрыша. Защита лондонцев в гостях допустила только девять результативных ошибок, а атака забила 35 мячей.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» — 3.220
  • Ничья – 3.700
  • Победит «Челси» — 2.270

Статистика

  • «Челси» побеждал в 4 последних выездных матчах АПЛ
  • «Челси» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых гостевых играх чемпионата
  • «Манчестер Юнайтед» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 последних турах АПЛ

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662.

Все комментарии
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сегодня в 17:00
Футбольный клуб «Челси» одержит победу.
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сегодня в 11:56
Футбольный клуб «Челси» выиграет матч.
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