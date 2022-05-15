«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1652624492

вчера, 17:21

«Астон Вилла»

«Львы» занимают двенадцатое место и могут побороться за восьмое. Впереди у них осталось три матча. В двух заключительных играх чемпионата «львы» принимают дома «Бёрнли» и в гостях сыграют с «Мачестер Сити». «Астон Вилла» в прошлом туре в гостях выиграла «Бёрнли» со счётом 3:1. В первом круге чемпионата «Манчестеру Сити» на своём поле «львы» уступили со счётом 1:2.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» находятся на одиннадцатой строчке в турнирной таблице и также имеют шансы побороться за восьмое место. После игры с «Астон Виллой» им предстоит выездной матч против «Эвертона» и на своём поле с «Манчестер Юнайтед». «Орлы» у «Эвертона» в матче первого круга забрали три очка (3:1), «Мачестеру Юнайтед» уступили (0:1). В прошлом туре «Кристал Пэлас» дома выиграл «Уотфорд» со счётом 1:0.

Цифры и статистика:

Из десяти последних матчей на своём поле «Астон Вилла» выиграла только в трёх.

«Орлы» на выезде выиграли в четырёх поединках из десяти последних.

Статистика личных встреч не показывает явного доминирования «орлов» или «львов».

Прогноз

Две примерно равные команды, находятся рядом в турнирной таблице и борются за одни и те же места. Сложно выявить явного фаворита в этой паре, о чём и говорит статистика. В трёх последних очных встречах обе команды вместе забивали три и больше голов. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5. Коэффициент 2.02.