«Брентфорд» — «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Лидс», который состоится 22 мая 2022 года
«Брентфорд»
Команда в этом сезона стала абсолютным дебютантом АПЛ и для первого раза выглядела достаточно неплохо, однако с небольшими провальными отрезками. Перед заключительным туром нынешнего футбольного года, «Брентфорд» расположился на 11 месте и смог набрать 46 баллов, что является достойным результатом. Тем не менее, поединок с «Лидсом» обещает быть интересным и напряженным, ведь соперник еще не решил свои задачи и борется за выживание.
15 мая «Брентфорд» обыграл на выезде «Эвертон» (3:2), а седьмого числа крупно обыграл «Саутгемптон» (3:0).
«Лидс»
«Лидс» на протяжении целого сезона выглядел очень нестабильно, что привело к смене главного тренера несколько месяцев назад. Тем не менее, команда до сих пор остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 35 баллами и по дополнительным показателям уступает «Бернли», поэтому главная задача коллектива выступить лучше прямого конкурента, что поможет сохранить место в АПЛ еще на один год. Команда имеет неудовлетворительную разницу забитых и пропущенных мячей (78:40).
15 мая «Лидс» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а 11 числа на своем поле уступил «Челси» (0:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» – 2.4
- Ничья – 3.75
- Победит «Лидс» – 3.75
Статистика
- «Брентфорд» уступил только в двух поединках из десяти последних в АПЛ
- Семь из десяти выездных матчей «Лидса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Брентфорд» не проигрывает на своем стадионе уже четыре матча подряд
- Матч первого круга между клубами завершился результативной ничьей (2:2)
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Гостям очень нужна победа, но «Брентфорд» на своем поле редко кому позволяет это сделать в последних матчах, поэтому мы предполагаем, что будет упорная борьба, которая закончится разделом очков.