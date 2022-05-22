«Брентфорд» — «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 11:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Лидс», который состоится 22 мая 2022 года

«Брентфорд»

Команда в этом сезона стала абсолютным дебютантом АПЛ и для первого раза выглядела достаточно неплохо, однако с небольшими провальными отрезками. Перед заключительным туром нынешнего футбольного года, «Брентфорд» расположился на 11 месте и смог набрать 46 баллов, что является достойным результатом. Тем не менее, поединок с «Лидсом» обещает быть интересным и напряженным, ведь соперник еще не решил свои задачи и борется за выживание.

15 мая «Брентфорд» обыграл на выезде «Эвертон» (3:2), а седьмого числа крупно обыграл «Саутгемптон» (3:0).

«Лидс»

«Лидс» на протяжении целого сезона выглядел очень нестабильно, что привело к смене главного тренера несколько месяцев назад. Тем не менее, команда до сих пор остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 35 баллами и по дополнительным показателям уступает «Бернли», поэтому главная задача коллектива выступить лучше прямого конкурента, что поможет сохранить место в АПЛ еще на один год. Команда имеет неудовлетворительную разницу забитых и пропущенных мячей (78:40).

15 мая «Лидс» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а 11 числа на своем поле уступил «Челси» (0:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.4

Ничья – 3.75

Победит «Лидс» – 3.75

Статистика

«Брентфорд» уступил только в двух поединках из десяти последних в АПЛ

Семь из десяти выездных матчей «Лидса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брентфорд» не проигрывает на своем стадионе уже четыре матча подряд

Матч первого круга между клубами завершился результативной ничьей (2:2)

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Гостям очень нужна победа, но «Брентфорд» на своем поле редко кому позволяет это сделать в последних матчах, поэтому мы предполагаем, что будет упорная борьба, которая закончится разделом очков.