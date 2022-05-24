«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 мая 2022, 18:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», который состоится 28 мая 2022 года.

«Ливерпуль»

«Красные» заняли вторую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги, уступив только одно очко «Манчестеру Сити». «Ливерпуль» забил девяносто четыре мяча за сезон и пропустил всего лишь двадцать шесть голов в тридцати восьми играх. «Красные» за свою историю выигрывали девятнадцать раз Премьер-лигу и шесть раз Лигу чемпионов.

В заключительном туре чемпионата «красные» дома, проигрывая по ходу матча со счётом 0:1, сумели сравнять счёт и вырвать победу у «Вулверхэмптона» (3:1). «Ливерпуль» не в первый раз демонстрирует свои волевые качества. В ответном полуфинальном поединке с «Вильярреалом» в гостях «красные» проигрывали по итогам первого тайма со счётом 0:2 и сумели во втором тайме не только сравнять, но и одержать верх над соперником.

«Реал»

«Реал» с восьмьюдесятью шестью очками занял первое место в испанской Примере, опередив ближайшего конкурента «Барселону» на тринадцать очков. Мадридский клуб забил больше, чем кто-либо в Примере и пропустил меньше всех. «Реал» тридцать пять раз становился чемпионом Испании и тринадцать раз становился обладателем Кубка Лиги чемпионов.

В последней игре сезона «Реал» разошёлся миром на своём поле с «Бетисом» (0:0), а на пути к финалу Лиги чемпионов с общим счётом 6:5 по сумме двух встреч выиграл в полуфинале нынешнего чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 2.13

Ничья – 3.82

Победит «Реал» — 3.70

Статистика

Восемнадцать матчей подряд с марта месяца длится беспроигрышная серия «Ливерпуля».

«Реал» из десяти последних поединков в трёх уступил своим соперникам.

Последний раз «Ливерпуль» выигрывал у «Реала» в 2009 году.

Из восьми очных встреч шесть завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Реал» сумел справиться с «Манчестером Сити», который занял первое место в Премьер-лиге. В Испании также нет равных «Реалу». Но в этом сезоне Лиги чемпионов праздновать победу будет «Ливерпуль». На победу «красных» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13. Давно «Ливерпуль» не выигрывал мадридский клуб. Серия из восемнадцати поединков без поражения продлится завоеванием Кубка Лиги чемпионов ливерпульской командой.