«Уфа» — «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 мая 2022, 12:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф РПЛ «Уфа» — «Оренбург», который состоится 28 мая 2022 года

«Уфа»

«Уфу» ждал сложный выездной поединок в Оренбурге, где одноименная команда была готова доказать свою профпригодность для участия в РПЛ . Тем не менее, команды не смогли выявить победителя, что оставляет им примерно равные шансы на оставшееся место в высшем дивизионе России. В предстоящей игре болельщикам не придется скучать на трибунах, ведь в этой встрече обязательно будет победитель.

25 мая «Уфа» смогла сыграть вничью на выезде с «Оренбургом», а 21 числа команда выиграла на выезде важный матч у «Рубина» (2:1).

«Оренбург»

Коллективу совсем немного не повезло в нынешнем сезоне ФНЛ , ведь он занял третье место с 74 очками, отстав от первых двух мест на один и два пункта соответственно. «Оренбург» вынужден играть в плей-офф за место в РПЛ и на своем стадионе не смог одержать победу при хорошей игре. В поединке с «Уфой» на выезде, болельщики ждут от команды самоотверженной игры и положительного результата.

25 мая «Оренбург» разошелся миром на своем поле с «Уфой» (2:2), а 21 числа сыграл вничью и с «Волгарем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уфа» – 1.85

Ничья – 3.55

Победит «Оренбург» – 4.3

Статистика

Три из четырех последних матчей «Оренбурга» завершились ничейным результатом

Девять из десяти последних матчей «Уфы» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами на поле «Уфы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Оренбург» выиграл три из шести последних поединков с «Уфой»

Прогноз

Поставить на победу «Уфы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда выглядит покрепче своего соперника и на своем стадионе сможет одержать минимальную победу. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.