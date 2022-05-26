Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Уфа» — «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

26 мая 2022, 12:19
«Уфа» — «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф РПЛ «Уфа» — «Оренбург», который состоится 28 мая 2022 года

«Уфа»

«Уфу» ждал сложный выездной поединок в Оренбурге, где одноименная команда была готова доказать свою профпригодность для участия в РПЛ. Тем не менее, команды не смогли выявить победителя, что оставляет им примерно равные шансы на оставшееся место в высшем дивизионе России. В предстоящей игре болельщикам не придется скучать на трибунах, ведь в этой встрече обязательно будет победитель.

25 мая «Уфа» смогла сыграть вничью на выезде с «Оренбургом», а 21 числа команда выиграла на выезде важный матч у «Рубина» (2:1).

«Оренбург»

Коллективу совсем немного не повезло в нынешнем сезоне ФНЛ, ведь он занял третье место с 74 очками, отстав от первых двух мест на один и два пункта соответственно. «Оренбург» вынужден играть в плей-офф за место в РПЛ и на своем стадионе не смог одержать победу при хорошей игре. В поединке с «Уфой» на выезде, болельщики ждут от команды самоотверженной игры и положительного результата.

25 мая «Оренбург» разошелся миром на своем поле с «Уфой» (2:2), а 21 числа сыграл вничью и с «Волгарем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уфа» – 1.85
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Оренбург» – 4.3

Статистика

  • Три из четырех последних матчей «Оренбурга» завершились ничейным результатом
  • Девять из десяти последних матчей «Уфы» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами на поле «Уфы» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Оренбург» выиграл три из шести последних поединков с «Уфой»

Прогноз

Поставить на победу «Уфы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда выглядит покрепче своего соперника и на своем стадионе сможет одержать минимальную победу. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
26 мая в 13:23
Оренбургу будет очень не просто
Carl Lewis
Carl Lewis
26 мая в 12:46
Победа гостей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 