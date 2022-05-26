«Уфа» — «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф РПЛ «Уфа» — «Оренбург», который состоится 28 мая 2022 года
«Уфа»
«Уфу» ждал сложный выездной поединок в Оренбурге, где одноименная команда была готова доказать свою профпригодность для участия в РПЛ. Тем не менее, команды не смогли выявить победителя, что оставляет им примерно равные шансы на оставшееся место в высшем дивизионе России. В предстоящей игре болельщикам не придется скучать на трибунах, ведь в этой встрече обязательно будет победитель.
25 мая «Уфа» смогла сыграть вничью на выезде с «Оренбургом», а 21 числа команда выиграла на выезде важный матч у «Рубина» (2:1).
«Оренбург»
Коллективу совсем немного не повезло в нынешнем сезоне ФНЛ, ведь он занял третье место с 74 очками, отстав от первых двух мест на один и два пункта соответственно. «Оренбург» вынужден играть в плей-офф за место в РПЛ и на своем стадионе не смог одержать победу при хорошей игре. В поединке с «Уфой» на выезде, болельщики ждут от команды самоотверженной игры и положительного результата.
25 мая «Оренбург» разошелся миром на своем поле с «Уфой» (2:2), а 21 числа сыграл вничью и с «Волгарем» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уфа» – 1.85
- Ничья – 3.55
- Победит «Оренбург» – 4.3
Статистика
- Три из четырех последних матчей «Оренбурга» завершились ничейным результатом
- Девять из десяти последних матчей «Уфы» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести последних матчей между клубами на поле «Уфы» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Оренбург» выиграл три из шести последних поединков с «Уфой»
Прогноз
Поставить на победу «Уфы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда выглядит покрепче своего соперника и на своем стадионе сможет одержать минимальную победу. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.