Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Венчание — и сразу же на стадион: история о свадьбе Мануэля Росаса.

1653644651

вчера, 12:44

Эта история приключилась совсем не в год проведения очередного чемпионата мира по футболу. В ней были активными участниками два брата Росасы, игроки сборной Мексики, игравших на ЧМ -30. Но всего их было трое братьев, и все играли в сборной Мексики. Все трое были в составе мексиканской команды, прибывшей на ЧМ -34. О перипетиях тех событий на мундиале 1934 г. было рассказано в статье Ни трио, ни дуэта.

Свадебная история произошла осенью 1935 года в Мехико.

Самому старшему из трёх братьев Росас, Мануэлю, уже исполнилось 27 лет. Свой день рождения он отмечал редко, так как он приходился на 29 февраля. Родился он в 1908 году.

Опять приходится повторять, что многие интернет ресурсы упорно «омолаживают» Мануэля Росаса на 4 года, приводя в качестве его дня рождения дату 17 апреля 1912 года. Скорее всего, это дата рождения самого младшего из братьев, Хуана.

У мексиканцев довольно своеобразная система регистрации дат жизни, возраста. По крайней мере, исходя из тех архивных документов, которые сохранились.

Вот, например, скан заграничного паспорта Мануэля Росаса для поездки в Южную Америку в 1930 году:

Год указан на левом развороте: дата выдачи 3 июня 1930 (прописью) года. Слова «Южная Америка» написаны от руки выше на том же развороте.

На правом развороте под фото написано следующее:

Возраст — 22 года

Семейное положение — холост

Род занятий — работник

Рост — 1,65 м

Цвет (кожи) — коричневый (moreno)

Глаза — цвета кофе

Волосы — чёрные (negro)

Особые приметы — нет

Сопровождает семья — путешествует один.

Сами понимаете, что будь он 1912 года рождения (как продолжают считать многие), то ему было бы всего 18 лет.

Есть и ещё один документ с указанием и возраста, и некоторых личных данных почти всей команды. Известно, что сборная Мексики «путешествовала» на ЧМ -30 дольше всех.

Вечером 3 июня мексиканская делегация выехала из столицы на поезде до г. Веракрус, что на берегу Мексиканского залива, в 350 км от Мехико.

5 июня 1930 г. они из своего портового города Веракрус отправились сначала в сторону США , т.е. на север, а не на юг, где находится Уругвай. Из Мексики в Южную Америку пароходы не ходили.

7 июня корабль «Orizaba» заходил на Кубу, в Гавану, где у команды была тренировка на земле. Их делегацию там хорошо встречали, их опекал посол Кубы в Мексике.

10 июня они прибыли в Нью-Йорк. Через несколько дней вместе с командой США , уже на другом судне с именем «Munargo», они отправились на ЧМ -30. В Монтевидео корабль прибыл 1 июля. Сохранился список пассажиров судна «Orizaba», прибывших в США , именно лист с футболистами. Правда, не все игроки оказались в том списке:

Скорее всего, на других листах перечислены и остальные члены делегации. Пожалуй, это единственный документ (кроме паспорта), где возраст Мануэля Росаса указан правильно. А вот его брату Фелипе (клерку!) только шёл 21-й год. Есть байка о том, что в команде по-английски говорил лишь вратарь Оскар Бонфильо (его нет в этом списке). Так вот, на таможне в США с его слов и заполняли подобный список при отправке из Нью-Йорка до Уругвая. Там и возрасты напутаны, и другие ошибки.

Правда сказать — это наверняка байка. Ведь это только левая страница, а есть и правая страница для каждого разворота этого документа. Так вот справа указываются имена ближайших родственников с их адресами, был ли когда человек в США ранее, кто купил ему билет (сам или организация), а также рост, цвет волос, глаз и масса других сведений.

Да и поездка самого вратаря Бонфильо была до последнего момента под вопросом. Он был военнослужащим (ещё 2 игрока и мексиканский арбитр также), а это ведомство не дало им вовремя разрешение на 3 месячную поездку. В последний момент всё утряслось.

Хотя в паспорте Мануэля Росаса было предписано съездить в Южную Америку, но команда после ЧМ -30 планировала вернуться в сентябре на родину, посетив и ряд стран Центральной Америки.

Из сохранившихся архивных документов есть свидетельства о смерти. Также своеобразный документ.

Дата смерти указана точно, медицинское заключение есть. Есть место рождения, адрес, адрес смерти, род занятий, семейное положение, имена отца, матери и супруги. Есть только полный возраст на момент смерти, даты рождения не указывают. Эти самые даты рождения возникают из дополнительных источников, которые в интернете ещё надо поискать.

Вот нашлась краткая биография Мануэля:

Есть в сети свидетельства о смерти на Мануэля и Фелипе Росасов. Старший брат не дожил 9 дней до своего 81-летия, скончался в феврале 1989 года. В том же году, но в декабре, ушёл и Фелипе, не дожив до своего 80-летия 7 недель.

Семья у их родителей была большая, 10 детей. Мануэль был первенцем. Три брата — Мануэль, Фелипе и Хуан — были игроками первого дивизиона мексиканского чемпионата, все из одной команды «Атланте».

Форма у клуба была сине-гранатовая, по-испански azulgrana. Причём, слово grana совсем не относится к гранату, это некий жучок, из которого в Мексике добывают краситель красного цвета. Нынешние компьютерные переводчики (Гугл) автоматом на azulgrana пишут Барса в качестве перевода. А ещё игроков этого мексиканского клуба просто называли атлантистами.

Из скорбного документа о смерти Мануэля Росаса мы знаем, что его жену звали Мария де ла Луз Рисо Нуньес. К счастью, есть и другие источники, в которых упоминается это имя. Подробно свадебную историю поведал Карлос Кальдерон, известный мексиканский писатель и историк.

Футбольный сезон 1934-35 в Мексике завершился в июне. Клуб «Атланте» выступал неудачно, занял предпоследнее место в чемпионате. Матчи на Кубок в том сезоне не проводились. В июне же 1935 г. провели турнир на кубок сезона 1935-36. «Атланте» выбыл в плей-офф. В летние месяцы команды отдыхают, участвуют в различных коммерческих турнирах, так как новый сезон обычно стартует в конце ноября.

В августе 1935 г. в Мексике гостила команда из страны Басков «Атлетик» из Бильбао, сильнейший клуб Испании. В её составе был знаменитый игрок Ирарагорри и еще несколько футболистов, входивших в сборную Испании.

В первом матче баски разгромили клуб «Америка» 5:0, Ирарагорри оформил хет-трик.

И вот 11 августа состоялся матч «Атланте» — «Атлетик», в котором сенсационно победили мексиканцы 2:1.

Все 3 брата Росас были в составе, причём Хуан и забил победный гол с пенальти. Все голы были в первом тайме.

В мексиканской прессе и в болельщицкой среде игроков часто называли по прозвищам. Для некоторых братьев к фамилии добавляли римскую цифру по старшинству.

Так Мануэль Росас мог фигурировать в отчётах как Chaquetas (жакеты, прозвище, доставшееся ему из-за работы в швейном ателье) или Rosas I.

Фелипе имел прозвище Diente (зуб), а мог быть написан и как Rosas II.

Младший брат Хуан имел непереводимое (со слов самих мексиканцев) прозвище Chúndara, но мог быть и Rosas III. Замечу, что по-испански более правильно писать прозвища с определённым артиклем впереди (el, la).

На сайте клуба «Атлетик» (Бильбао) есть протокол матча 1935 года. Там европейцы умудрились два раза, но разными способами, записать в протокол Хуана — и как Росаса III, и как запасного, вышедшего на замену этому самому Росасу III, но под именем Chúndara:

Все 3 брата играли в том матче, ни про какие замены в газетном отчёте не упоминается. Просто опечатка — должно быть напечатано Rosas II. К удивлению, в газете так и не привели составы команд, хотя обычно это обязательно.

Зато есть фото, качество газетное, но всей мексиканской команды, включая запасных с того исторического матча:

Все три брата в центре: Мануэль сидит с ребёнком, Фелипе и Хуан по обе стороны от обнявшего их тренера, автор победного гола Хуан справа (для нас).

В общем, выложились ребята по полной в том матче.

Осенью Мануэль решил жениться. Выбрали дату 27 октября, воскресенье. Никаких матчей на эту дату не было запланировано.

Даже президент клуба был в курсе предстоящей свадьбы капитана команды и железно предоставил тому выходной.

Всё шло по плану, но…

Но, как говорится — человек предполагает, а Бог располагает. Все планы изменились. Команда "Libertad”, старейшина коста-риканского футбола и одна из лучших в те годы, посетила Мексику, встретившись с несколькими местными командами.

Клуб «Америка» открыл серию 22 сентября (выиграли 4:1), потом играла «Испания» (проиграли 2:3). «Атланте» играла 6 октября, ещё две игры были запланированы с клубом «Некакса». И было две даты без предварительно установленного соперника. В высшей лиге мексиканского чемпионата было всего 5-6 команд, но «Астурия» в этой серии игр не участвовала (как и выбывший в низшую лигу клуб «Мехико»). «Некакса» выиграла два своих матча из трёх — в первом матче 13 октября ничья 2:2, затем 20 октября они выиграли 5:0. Третий матч был сыгран 3 ноября, мексиканцы вновь были сильнее 3:1.

А вот клуб «Атланте» в первом матче 6 октября проиграл напрочь 1:4, трое братьев были на поле.

И надо же так совпасть: «Атланте» попросила у Лиги дать им один из вакантных дней для реванша, и что же вы думаете — это было как раз 27 октября 1935 года.

Ответственный международный матч, на кону репутация команды.

А свадьба — это разве не ответственный момент всей жизни? Надо выбирать.

Мануэль выбрал ВСЁ — и свадьбу, и футбол!

Человеку было 27 лет. Всё просчитали, прикинули — всё получится.

На венчание все три брата были одеты как денди. Хоть они и спешили, но фотосессия была обязательным пунктом. Вся семья собралась по всей видимости на ступенях храма. Очень много сестёр и других женщин, опять дети в кадре.

Историк Карлос Кальдерон почему-то упоминает только о брате Фелипе в этой истории. Но на одной ступеньке с новобрачными стоит Хуан, третий брат, со своей характерной причёской и такой же элегантный, как и жених.

Но вот с другого фланга на той же ступеньке стоит пока непонятный парень в джинсовом комбинезоне.

Это никто иной, как работник клуба «Атланте», у него в его клубном чемоданчике была футбольная форма для всех троих братьев.

И как повествует Кальдерон, игроки сразу после фотографирования переоделись и поехали на стадион. Матч скорее всего (по местной традиции) начинался в 12-00.

Как писала газета El Excelsior, матч был плохим, несмотря на 7 забитых мячей. Но всё-таки мексиканцы взяли реванш и выиграли 4:3. Все три брата вновь были на поле:

У капитана команды был двойной праздник в тот день. Который завершился уже вечеринкой в кругу семьи.

Жена Мануэля Росаса была на 8 лет его моложе. По документам известно, что у них в браке родились по крайней мере одна дочка и трое сыновей. Историю о необычной свадьбе рассказала внучка Мануэля по имени Cortesía Darcee Rosas или Дарси.

Вот знаменитое свадебное фото Мануэля Росаса: