«Гроруд» — «Стьордалс Блинк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 мая 2022, 17:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Обос-лиги Норвегии «Гроруд» — «Стьордалс Блинк», который состоится 30 мая 2022 года.

«Гроруд»

«Гроруд» занимает четырнадцатое место. «Жёлто-синие» ещё ни разу не выигрывали и успели пропустить шестнадцать мячей в восьми матчах. Защита команды одна из самых слабых в Обос-лиге. На данный момент больше пропустили только «Стьордалс» и «Осане». На своём поле «Гроруд» демонстрирует в последнее время неплохую игру как для команды из низа турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «Гроруд» проиграл «Стьордалсу» с общим счётом 1:4 по сумме двух встреч. В 8-ом туре команда на выезде, пропустив на последних минутах, уступила в гостях «Осане» со счётом 2:3.

«Стьордалс Блинк»

С двумя очками на текущий момент «Стьордалс» находится на последнем месте в чемпионате. Из восьми матчей команда проиграла в шести и в двух поединках сыграла вничью. С семнадцатью пропущенными голами «красные» занимают второе место с конца по эффективности защиты. Восемь голов в восьми играх забила ещё одна команда «Рауфосс», с которой они делят последнее место по результативности.

В матче прошлого тура «красные» дома со счётом 1:3 проиграли «Согндалу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гроруд» — 2.07

Ничья — 3.62

Победит «Стьордалс Блинк» — 3.34

Тотал голов больше 2.5 — 1.58

Тотал голов меньше 2.5 — 2.29

Статистика

«Гроруд» проиграл дома в четырёх матчах из десяти последних.

Из десяти выездных матчей за последнее время «Стьордалс» уступил в пяти.

Четыре из пяти последних гостевых игр с участием «красных» завершились тоталом больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Обе команды ещё не радовали своих болельщиков победами в этом сезоне. Уже давно пора зарабатывать свои первые три очка за матч. Лучшей возможности сделать это, чем в поединке с таким же аутсайдером, не найти. «Жёлто-синим» на своём поле взять верх над соперником будет легче, чем «красным» победить в гостях. На победу «Гроруда» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.07.