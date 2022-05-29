«КФУМ Осло» — «Шейд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 мая 2022, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Обос-лиги Норвегии «КФУМ Осло» — «Шейд», который состоится 30 мая 2022 года.

«КФУМ Осло»

«Сине-белые» с четырнадцатью очками находятся на восьмом месте. «КФУМ Осло» из восьми матчей выиграли в четырёх. С начала сезона команда забила тринадцать мячей и столько же пропустила. В последнее время «сине-белые» показывают хороший футбол. Команда проиграла в двух поединках на текущий момент. «КФУМ Осло» уступила лидерам чемпионата: «Бранну» и «Мьёндалену».

«Сине-белые» в товарищеском матче в январе этого года со счётом 2:0 выиграли «Шейд». В матче прошлого тура команда в гостях, проигрывая по ходу матча, сумела сравнять счёт и вырвать победу в поединке с «Фредрикстадом» (2:1).

«Шейд»

С тремя очками на данный момент «красно-синие» занимают предпоследнее место в Обос-лиге. Команда одержала верх над соперником только в одном матче из восьми. С шестнадцатью пропущенными голами «Шейд» является одной из самых пропускающих команд в чемпионате. Десять забитых голов за восемь игр тоже так себе показатель.

В игре 8-го тура «красно-синие» на своём поле со счётом 0:1 уступили команде «Саннес Ульф».

Котировки БК Pinnacle

Победит «КФУМ Осло» — 1.62

Ничья — 3.88

Победит «Шейд» — 5.45

Тотал голов больше 2.5 — 1.63

Тотал голов меньше 2.5 — 2.19

Победа «КФУМ Осло» с форой -1.5 — 2.59

Статистика

«КФУМ Осло» дома из десяти матчей за последнее время проиграл в двух.

Из десяти гостевых игр за последнее время «Шейд» уступил в пяти.

Из пяти последних выездных матчей с участием «красно-синих» четыре завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Сине-белые» демонстрируют достойную игру и уступают по-настоящему сильным соперникам. С такой командой как «Шейд» хозяева данного поединка не будут терять очки. Компания Pinnacle на победу «КФУМ Осло» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.59. Уверенная победа будет за столичной командой.