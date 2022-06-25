Рекордный Митрович и стабильный Ньюджент. Лучшие бомбардиры Чемпионшипа

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25 июня 2022, 00:34

Они привыкли проявлять себя во втором дивизионе. «Соккер.ру» — о самых результативных в Чемпионшипе.

Как правило, вторые дивизионы чемпионатов разных стран для талантливых игроков служат своеобразным трамплином. Если там кто-то себя проявляет, то у него много шансов перебраться в элитную лигу, даже если его команда этого не сделает. Но есть уникальные футболисты, которые становятся специалистами именно по второму дивизиону, где добиваются исторических достижений.

В бомбардирском аспекте, конечно, все об этом вспомнили уже в прошлом сезоне, когда удивительный Александар Митрович помог «Фулхэму» выиграть Чемпионшип и забил невероятные 43 мяча. Но нельзя не вспомнить его предыдущий сезон, когда в Премьер-Лиге бомбардир забил лишь трижды. Перед этим в том же Чемпионшипе на его счету было 26 мячей. Настоящий узкий специалист.

Всего во втором английском дивизионе Митрович провел четыре сезона, поиграв там еще и за «Ньюкасл». А забил суммарно 85 мячей. Но остановился на пороге десятки самых результативных специалистов по Чемпионшипу с момента его образования в нынешнем виде в сезоне-2004/05. Давайте посмотрим на тех, кто был еще успешнее там на длинной дистанции.

10. Трой Дини – 88 мячей

84 из 88 мячей Дини в Чемпионшипе были забиты за «Уотфорд», которому он дважды помогал выходить в Премьер-Лигу: в 2015-м и 2020 годах. Дини попал в удачную волну и имел серию из четырех сезонов подряд с двузначным числом забитых мячей в Чемпионшипе. Лучшим результатом стали 24 гола в сезоне-2013/14. Но в Премьер-Лиге себя толком показать не получилось. Сейчас уже 33-летний форвард играет за «Бирмингем», в составе которого в прошлом сезоне забил четыре мяча.

9. Чарли Остин – 88 мячей

У него столько же голов, что и у Дини, но в 218 матчах, а не в 244, как у Троя. Остину тоже довелось попрыгать между дивизионами. Лучшим сезоном в Чемпионшипе стал турнир 2012/13 годов, когда он в составе «Бернли» забил 24 мяча. В прошлом сезоне 32-летний Остин играл за «Куинз Парк Рейнджерс», забив пять мячей в 34 матчах. А его команда финишировала на 11-м месте.

8. Лукаш Юткевич – 90 мячей

Вот уж кого можно назвать настоящим бойцом Чемпионшипа. Юткевич провел в этой лиге в общей сложности 14 сезонов и играл за шесть разных клубов. Начав с «Плимута», он прошел через «Ковентри», «Мидлсбро», «Болтон» и «Бернли», прежде чем осесть в «Бирмингеме», где провел последние шесть лет. Там у 33-летнего игрока был самый продуктивный период. В трех из шести сезонов он забивал двузначное количество голов, хотя в прошлом сезоне отличился лишь дважды.

7. Дэрил Мерфи – 93 мяча

А вот Мерфи уже не играет. За все время выступлений он был стабильным поставщиком голов. Пика достиг в сезоне-2014/15, когда в составе «Ипсвич Таун» забил 27 голов и стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа. После ухода из «Ипсвича» в 2016 году Мерфи не смог обрести былой формы. В «Ньюкасле» он забил пять мячей за сезон, а в составе «Ноттингем Форест» за два года отличился 11 раз.

6. Крис Мартин – 109 мячей

Среди всех лидеров бомбардирского рейтинга Чемпионшипа у Мартина больше всего сыграно матчей – 423. За это время он представлял семь клубов. Игрок сборной Шотландии принял участие в 16 сезонах Чемпионшипа и знает об этой лиге буквально все изнутри. Начал там он в «Норвиче» в 2006 году. А его лучший период пришелся на «Дерби Каунти» с 2013-го по 2016 год, когда он за три сезона забил 53 мяча. 33-летний шотландец сейчас играет за «Бристоль Сити», в составе которого в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром с 12 мячами. Лидером клуба был Андреас Вайманн с 22 голами.

5. Льюис Граббан – 112 мячей

Еще один «бегунок» между клубами Чемпионшипа. С ним в этом никто из бомбардиров не сравнится. Сменил восемь команд. Начав с «Кристал Пэлас», он прошел через «Миллуолл», «Борнмут», «Норвич», «Рединг», «Сандерленд», «Астон Виллу» и «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне Граббан как раз приложил руку к выходу «Ноттингема» в Премьер-Лигу. 34-летний игрок забил 12 мячей.

4. Джордан Родс – 118 мячей

32-летний шотландец еще имеет все шансы выбиться на вершину этого рейтинга, поскольку впереди у него наверняка несколько сезонов в Чемпионшипе. Он тут осел всерьез. Сейчас Родс выступает за «Хаддерсфилд», а вообще провел в лиге 14 сезонов за шесть разных клубов. С «Норвичем» в 2019 году даже выигрывал Чемпионшип. А самый плодотворный период пришелся на игру за «Блэкберн» с 2012-го по 2015 год, когда он последовательно забил 26, 26 и 21 мяч в трех сезонах.

3. Росс МакКормак – 120 мячей

Можно заметить тенденцию к доминированию в рейтинге шотландцев. МакКормак запомнился лучше всего своими выступлениями в «Кардифф Сити», «Лидсе» и «Фулхэме». В 2014 году он стал лучшим бомбардиром лиги с 28 мячами, забитыми за «Лидс». Дважды он входил в символическую сборную года в лиге, а также дважды становился лучшим игроком года в «Фулхэме».

2. Дэвид Ньюджент – 121 мяч

Форвард символизировал собой надежность и стабильность в Чемпионшипе. В 2014 году помог «Лестеру» подняться в Премьер-Лигу, забив 20 мячей. Затем два года спустя проделал то же самое с «Мидлсбро», забив восемь мячей, когда эта команда заняла второе место. К тому времени у него уже была репутация бомбардира. Он забивал двузначное количество мячей в шести сезонах в Чемпионшипе. А вот в Премьер-Лиге ни с «Портсмутом», ни с «Бернли», ни с «Лестером», ни с «Мидлсбро» этого сделать не удавалось.

1. Билли Шарп – 128 мячей

Лучший бомбардир эры Чемпионшипа по-прежнему силен. Даже в свои 36 лет. Ведь в прошлом сезоне он в составе «Шеффилд Юнайтед» забил 14 мячей. Капитан команды, где с недавних пор играет Уремович, перешедший из «Рубина», пережил новый всплеск в конце карьеры, помог подняться из Лиги Один в Премьер-Лигу за три сезона. Но перед этим он внес свой бомбардирский вклад в игру «Лидса», «Донкастера», «Рединга», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптона». Лучшим был сезон-2018/19, когда он забил 23 мяча и помог «Шеффилд Юнайтед» подняться в элиту.