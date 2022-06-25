«Зенит» потерял бразильского форварда. Вместо Альберто предлагают голкипера

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25 июня 2022, 15:58

Осталось убедить Ивана Куарежму.

Альберто не вернулся в Россию

Юри воспользовался возможностью покинуть «Зенит». Малком и Клаудиньо снизили шансы попасть на чемпионат мира, когда петербуржцы испортили отношения с бразильской федерацией футбола. Альберто не хочет повторить их судьбу, у него есть надежда получить вызов в сборную в будущем. Агентом Юри является не самый известный в мире посредников человек, а 21-летний форвард – его основной и самый ценный клиент.

Раз согласен потерять деньги, то уедет в аренду для начала. Похоже, сразу нашел новый клуб. «Коринтианс», который в новом сезоне лидирует вместе с «Палмейрасом» в Серии А, готов взять Юри на год в аренду. Или решить вопрос безотлагательно, предложив «Зениту» голкипера и еще одного футболиста на выбор, хотя обмен осуществить уже намного сложнее.

Альберто знает, куда идет. В команде португальца Витора Перейры играет немало футболистов с опытом работы в Восточной Европе. Тот самый Виллиан раздает передачи, три ветерана – Жо, Жулиано и Жуниор Мораес, раньше выступали за ЦСКА , «Зенит» и «Шахтёр». Юри Альберто должен вышибить из основы Роджера, но молодой нападающий умеет играть в паре форвардов. А Витор Перейра знает, как Халк выиграл для «Атлетико Минейро» чемпионство, поэтому не откажется от усиления из «Зенита».

Куарежма – опция для «Зенита»

Речь о голкипере «Коринтианса» Иване Куарежме да Силве. В августе 2019 года Тите позвал его в сборную на товарищеские матчи. Через год вызывал на официальные поединки. Конечно же, сидел за спиной у Алиссона и Эдерсона, да и Вевертон из «Палмейраса» не пустил Куарежму в запас «селесао» на прошлогоднем Кубке Америки. Но тогда Иван представлял клуб «Понте Прета», из скромной команды выбрался в заявку Бразилии.

В этом году перешел в «Коринтианс» и потерялся. В основе в Серии А играет Кассио – 35-летний ветеран, лучший футболист на старте сезона. Подменить его при случае может юный Матеус Донелли, а 24-летнему голкиперу Ивану остаются кубковые матчи и редкие появления в международных играх. Если тренеру не подошел голкипер, то логично, что хитрый «Коринтианс» предлагает Куарежму петербуржцам. У Ивана, как его называют, тот же агент, что у Малкома и Клаудиньо.

Стоит ли Куарежма внимания? Учитывая, что будущее сразу двух игроков основы Семака зависит от мнения посредника Фернандо Гарсии, аналитикам «Зенита» точно стоит оценить футболиста. Иван высокий – крупнее, чем Дюпин. У него техника скорее как у Нойера, чем как у Эдерсона или Алиссона. У бразильцев безумная вратарская школа, у Ивана хорошая реакция на линии, грамотно использует свои габариты. Неброский, но толковый голкипер. Скорее середняк, но крепкий. Раз лимит позволяет, то Семаку стоит забрать вратаря, ведь лучше так, чем на год потерять Альберто бесплатно.

Трансфер Касьерры ещё важнее

Семак что-то знал, вот только Матео после сильного сезона в «Сочи» получил и заграничные предложения. Контракт завершился, ничто прямо сейчас бывшего форварда «Аякса» в РПЛ не держит. Кроме денежного предложения от «Зенита». Касьерра – центральный нападающий, такому найти новый клуб проще, чем представителям многих других позиций. Сергей Богданович так осторожно комментирует последние события, потому что его желания не совпадают с чаяньями футболистов.

Если Касьерра захотел бы строить карьеру в клубе с еврокубками, то выбрал бы Турцию или Бельгию. Двадцатипятилетнего свободного агента заберут с радостью. С другой стороны, в «Зените» без Альберто у него есть шанс всегда играть в основе, с Сергеевым в паре или без Ивана. Петербуржцам нужен нападающий, который прошел большой путь у Федотова. Одновременно теперь пригодится нападающий-резервист, а его найти сложнее. Глупо подписывать легионера, а российский рынок, пожалуй, ограничен Агаларовым. Но вряд ли этот форвард мечтает прочно засесть на скамейку, Гамид хочет играть.

Касьерра нужен «Зениту», но петербургский клуб теперь не в приоритете у любого, к кому обратятся. Важным фактором была Лига чемпионов. Малкому, Клаудиньо и Венделу в день подписания контракта обещали выступления за клуб для плей-офф престижного турнира. Каждый считал, что заработает хорошие деньги, а параллельно покажет мастерство командам из топ-5. Теперь, как только появляется сильный коллектив из Испании, Италии или Франции, которому интересен игрок «Зенита» — могут идти к футболисту напрямую.

Длительный контракт Альберто никак не повлиял на его решение. Петербуржцы правильно сделают, если попытаются получить или деньги, или футболистов взамен. Но уже сейчас понятно, что те будут менее перспективными. Юри Альберто – интересный нападающий, а Касьерра старше. Еще нужно проверить, пройдет ли проверку имени Бухарова или Заболотного. Одно дело быть результативным в тренерской команде без давления, другое – заиграть в «Зените», пускай без груза выездных матчей Лиги чемпионов. Азмун и Дзюба приучили фанатов, что голы не проблема, а Сергеев не такой опытный на уровне РПЛ , да и Касьерра попадет в новый коллектив.

Семаку не завидуем – поломать чемпионский «Зенит» проще, чем кажется. Например, Малком нестабильный, из него так себе лидер, а школа «Зенита» не поставляет Семаку сказочный резерв. Касьерра – приличный новичок, третий голкипер тоже нужен. Дюпин, Лантратов или бразильский Иван – решать тренерскому штабу, аналитикам или скаутам, но без усиления «Зениту» будет сложно убедить себя и окружающих, что ничего без Ракицкого, Азмуна и Дзюбы не изменилось. Весной выехали на багаже преимущества в таблице, пользовались молодостью конкурентов, а теперь все с чистого листа, а старт в финале против «Спартака».

Отсюда дискуссия о чемпионской интриге. Достаточно, чтобы Вендел, Барриос и Клаудиньо в ближайшие недели изъявили желание уйти – начнутся проблемы. Сейчас легионеры ведут себя иначе, ведь и Альберто не планировали упускать. Эффект домино не исключен. Даже если Клаудиньо не хочет никуда уезжать, что запоет, когда за ним придут из Серии А или Бундеслиги? Хитрый агент Луис Фернандо Гарсия вручает Семаку еще одного своего клиента в награду за лояльность Малкома и Клаудиньо. Все знают, что финансово им выгодно остаться, но денежный фактор, как видите, Альберто не остановил.